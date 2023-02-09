Число пострадавших при пожаре в кафе в Уфе увеличилось до пяти человек

фото: прокуратура РБ

Число пострадавших при пожаре в кафе по улице Ахметова в Уфе 9 февраля достигло пяти человек. В ожоговый центр городской клинической больницы №18 были доставлены четверо мужчин 22, 26 (двое) и 64 лет, а также 19-летняя девушка. Обновленные данные озвучил замначальника управления надзорной деятельности МЧС Башкирии Петр Ильин.

– По предварительным данным накануне в здание был привезен пропановый баллон объемом 50 литров, который находился в подвальном помещении. Пожару предшествовала резкая вспышка газо-воздушной смеси, – пояснил руководитель аварийного ведомства.

Ильин отметил, что пожарный надзор не проводил в здании кафе ни плановые, ни внеплановые проверки, поскольку объект относился к субъекту малого предпринимательства. В то же время и обращений о каких-либо нарушениях в общепите не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС. Свою проверку также инициировала местная прокуратура.

Напомним, пожар в здании кафе по улице Ахметова в Затоне произошел около восьми часов утра 9 февраля. Изначально сообщалось только о двух пострадавших.