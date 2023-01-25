Бизоны в лесу и дельфины в Уфе: что еще необычного придумывали власти Башкирии и чем это закончилось

Радий Хабиров заявил, что в скоро в Башкирии появятся зубры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно башкирская делегация чиновников и бизнесменов побывала с официальным визитом в Беларуси. Во время поездки, руководитель республики Радий Хабиров заявил, что договорился с белорусскими властями о создании в Башкирии популяции зубров. Смелую идею о разведении в республике этих величественных животных Хабиров озвучил у себя в социальных сетях.

Мы не беремся оценивать идею поселить в башкирском климате зубров, хотя надо признать, что подобное заявление довольно громкое. Вместо этого мы решили вспомнить, какие еще проекты и смелые идеи предлагали реализовать власти Башкирии.

МЕТРО И КАНАТКА

Самой громкой и необычной идеей от властей Башкирии однозначно можно назвать проект уфимского метро. В 1981 году планы по строительству подтвердили в правительстве Советского Союза. Правда, уже тогда нашлись скептики, утверждающие, что в башкирской столице нельзя строить метрополитен из-за огромного количества карстовых пустот.

Позднее, уже в 1990-х проект переделали и пришли к выводу, что строить все же можно, но на очень большой глубине. В 1996 году первый камень уфимского метрополитена заложил Президент России Борис Ельцин. В 2011 году мэр Уфы Ирек Ялалов подписал постановление об отмене строительства. А еще чуть позже глава региона Хабиров подтвердил: метрополитена в Уфе не будет никогда.

Точку в разговорах про метро в Уфе поставил не так давно глава республики Хабиров: метрополитена не будет Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще одна, довольно необычная идея, озвученная властями Башкирии и едва не ставшая реальностью – канатная дорога в Уфе от проспекта Октября до Сипайлово. Двухкилометровая канатка должна была пройти от остановки «Школа-интернат имени Рами Гарипова» до «улица Маршала Жукова». Проект был разработан и даже прошел техническую экспертизу. Строительство должны были начать в 2016 году, а его стоимость оценивали в 700 млн рублей. Как известно, никакой канатной дороги в микрорайон Сипайлово так и не появилось.

Да и вообще, власти Башкирии довольно часто ведут разговоры о строительстве канатных дорог в Уфе. Не так давно, в конце 2020 года, премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров заявил, что в башкирской столице планируется построить аж девять канатных дорог. Более того, открыть их собирались к 450-летнему юбилею города, в 2024 году. Три ветки должны были быть туристическими, а шесть чисто транспортными. С учетом, что в запасе у потенциальных строителей меньше двух лет, то эти проекты, скорее всего, останутся на бумаге.

Проект канатной дороги в Сипайлово прошел все необходимые экспертизы, но строительство так и не началось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДЕЛЬФИНАРИЙ И КАМПУС В ДЕМЕ

В 2019 году тогдашний мэр Уфы Ульфат Мустафин утвердил инвестиционный проект компании «Водный мир» по строительству дельфинария и океанариума в парке Кашкадан. Общественные слушания по этому проекту наделали очень много шума, а мнения горожан разделились. Зоозащитники требовали у властей отказаться от сомнительной затеи строить «тюрьму» для водных млекопитающих, а чиновники утверждали, что этот вопрос уже решенный.

Общественные слушания по проекту строительства дельфинария в Уфе прошли в ГДК и стали одним из самых скандальных событий в новейшей истории города. Активисты и блогеры, прибывшие на обсуждение, отметили, что организаторы из уфимской мэрии включили «глушилки», блокирующие мобильную связь и интернет, чтобы никто из противников проекта не смог вести прямую трансляцию в соцсетях. После этого внимание на противоречивый проект обратил глава Башкирии Хабиров. Позднее власти башкирской столицы полностью отказались от строительства дельфинария в городе.

Дельфинарий в Уфе хотели построить в парке Кашкадан. Известно, что от проекта отказались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один громкий проект, который планировали реализовать с подачи властей Башкирии – студенческий кампус с канатной дорогой в Демском районе Уфы.

Когда было принято решение об объединении БашГУ и УГАТУ, руководство региона, чтобы новый вуз стал участником программы «Приоритет 2030», анонсировало строительство межвузовского студенческого кампуса. И первоначально местом расположения будущего студгородка была выбрана Дема. А чтобы у студентов была возможность быстро передвигаться из общежитий на занятия в учебные корпуса, решили протянуть канатную дорогу. Позднее, после обследования участка, стало понятно, что строить там будет намного дороже. Из-за того, что территория подтопляемая.

Студенческий кампус построят на месте бывшего завода имени Кирова, а не в Деме, как хотели ранее

В итоге, место под новый межвузовский студенческий кампус было выбрано другое – на территории прилегающей к главному зданию БашГУ. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей, завершить его полностью планируют к концу 2024 года.