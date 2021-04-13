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Общество13 апреля 2021 15:29

Планы поменялись: власти Башкирии неожиданно нашли новое место для студенческого кампуса

Ранее студгородок хотели построить в Демском районе Уфы
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Часть студенческого городка хотят возвести на месте бывшего завода имени Кирова на южном склоне Белой

Часть студенческого городка хотят возвести на месте бывшего завода имени Кирова на южном склоне Белой

В прошлом году власти Башкирии добились федерального финансирования для созданного несколько лет назад в республике Евразийского научно-образовательного центра. Всего до 2024 года в этот проект вложат 40,2 млрд рублей. Часть казенных денег планируют потратить на студенческий кампус, где с комфортом могли бы жить и учиться студенты со всей России и из-за рубежа.

Поначалу «город в городе» для учащихся планировали построить неподалеку от микрорайона «Дема-10» и соединить его с площадью перед Конгресс-холлом специальной канатной дорогой. Но совсем недавно было принято решение изменить место строительства будущего кампуса.

ГДЕ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ

На прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров встретился с министрами регионального правительства и архитекторами, чтобы посмотреть на новый проект студенческого кампуса. Теперь его предлагают построить на южном склоне реки Белой в районе бывшего завода имени Кирова. Старожилы называют этот микрорайон «Архиерейка», а представляет он собой хаотично застроенный частный сектор.

Так сегодня выглядит район «Архиерейка», где планируют построить корпуса межвузовского кампуса

Согласно новому проекту, межвузовский студенческий кампус займет площадь в пять гектаров, где расположатся учебные корпуса, общежития для студентов и преподавателей, спортивный и культурный центры. По задумке авторов проекта все здания соединят между собой пешеходные и велосипедные дорожки, а к набережной реки Белой оборудуют специальный спуск.

- Мы обсудили место расположения будущего межвузовского студенческого кампуса. Изначально мы планировали разместить его на территории возле микрорайона «Дёма-10». Но после общения с ректорами вузов и экспертами из республиканского Института развития городов пришли к выводу, что кампус должен быть ближе к центру города и основным учебным корпусам, - заявил на выездном совещании Радий Хабиров.

По словам главы Башкирии, на южном склоне Белой очень удобная территория. Ведь рядом находятся сразу четыре университета.

- Здесь на свободной территории уже можно начинать стройку. Таким образом, мы решаем сразу две задачи: создаём научный городок для студентов с учебными и жилыми корпусами, а также обустраиваем и облагораживаем южный склон реки Белой, - подчеркнул Хабиров.

ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ДЕМЫ

В пресс-службе главы Башкирии пояснили, что от идеи построить кампус в Демском районе Уфы отказались, поскольку там подтопляемая зона. В итоге, строителям пришлось бы возводить дополнительные дамбы и, как следствие, проект мог сильно подорожать. Проще говоря, ранее выбранный участок оказался не совсем удачным.

- На данный момент была представлена только концепция будущего межвузовского кампуса. Проекта как такового еще нет, как и результатов госэкспертизы по нему, - рассказала «КП-Уфа» пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова. Она также отметила, что сроки строительства будущего студенческого городка пересматривать не будут – его по-прежнему планируют возвести к 2024 году.

К слову, до сих пор не известна судьба проекта канатной дороги, которая по первоначальной задумке должна была связать кампус с Конгресс-холлом.

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