Канатные дороги в Уфе: миф или реальность?

К 2024 году в Уфе планируют построить девять канатных дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров заявил, что власти планируют построить в Уфе ни много ни мало девять канатных дорог. Якобы для сложного рельефа башкирской столицы такое решение будет максимально эффективным и позволит и жителям мегаполиса быстро добираться до окраин. Что еще важнее, нашелся и строитель новоявленной сети «канаток».

Действительно ли власти республики перешли от обещаний к действиям, покажет время. На данный момент амбициозный проект вызывает, скорее, сомнения в его реализации. «Комсомолка» решила разобраться, реально ли создать в Уфе сеть канатных дорог, или это очередной миф, вроде скоростного трамвая или метробуса. Помните, были такие проекты?

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ

Осенью прошлого года башкирские власти поставили точку в вопросе, который чуть больше трех десятилетий бурно обсуждали жители Уфы – когда в городе будут строить метро? По словам главы Башкирии, в башкирской столице метрополитен строить никто и никогда не будет. И точка. А виной всему неподъемная стоимость проекта. Ведь из-за геологических особенностей горы, на которой стоит город, рыть метро пришлось бы очень глубоко.

И так, от метро отказались окончательно и бесповоротно. Что дальше? Как решить проблему транспортной доступности? Вот и подумали региональные чиновники, что благодаря перепадам высот в Уфе можно запустить канатные дороги.

-Этот вид транспорта активно развивается сегодня по всему миру - посмотрите хотя бы на Нью-Йорк. Он безопасный, экологичный и экономически эффективный, - заявил Андрей Назаров.

Согласно масштабным планам правительства Башкирии, к 450-летнему юбилею Уфы, который состоится в 2024 году, в городе должны заработать девять канатных дорог. Три из них туристические, а шесть – транспортные.

Так, например, для гостей города будут работать «канатки» от набережной реки Белой до памятника Салавату Юлаеву, саду Салавата Юлаева (бывший парк Крупской) и до створа улицы Ленина. То есть добраться до новой набережной можно будет из трех точек.

Пока в городе работает только одна канатная дорога - доставляет садоводов от остановки «Трамплин» на переправу через реку Уфа

Что касается транспортных линий, то с их помощью можно будет добраться из нагорной части города до окраин. Например, из Демы в исторический центр города. По проекту эта дорога свяжет кампус нового Научно-образовательного центра, который скоро начнут строить.

Вторая линия «канатки» свяжет Затон с улицами Карла Маркса и бульваром Ибрагимова. Этот маршрут будет пролегать через железнодорожный вокзал. Третья канатная дорога соединит парк Гафури с Забельем.

- Еще три канатные дороги мы построим от улицы Коммунистической до села Миловка, между Инорсом и Сипайлово и вдоль строящегося восточного выезда, - заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

За реализацию этой мечты взялись строители канатных дорог с полувековым опытом – швейцарская компания «Бартолет Машиненбау АГ».

КАК У НИХ

Задумка властей Башкирии, как ни крути – очень интересная. Но будет ли этот масштабный проект реализован или останется на бумаге? Да и возможно ли в современных экономических условиях построить аж девять канатных дорог? И да, вопрос дня: за чей счет банкет? На чьи деньги власти будут строить?

Но, отложим пока в сторону вопрос финансирования и попробуем понять, насколько эффективным может стать такой способ решения транспортной проблемы. Как известно, канатная дорога стала неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры только в одном российском городе – Нижнем Новгороде.

В 2012 году в столице Поволжья открылась канатная дорога, соединяющая город с пригородной территорией Бор. Общая стоимость строительства в те, докоронавирусные и докризисные времена составила порядка 950 млн рублей. Сейчас нижегородская «канатка», по официальным данным, ежедневно перевозит до пяти тысяч пассажиров.

Уникальность канатной дороги в Нижнем Новгороде заключается в том, что она почти полностью проходит над судоходной рекой – Волгой. Над водной гладью вагонетки проходят в общей сложности 861,21 метров. Проезд в один конец на сегодняшний день стоит 100 рублей. Есть гибкая система скидок и многоразовых проездных билетов. По канатам курсируют 28 кабинок, среднее время в пути от одного берега до другого 12,5 минут.

Так выглядит канатная дорога в Нижнем Новгороде

ДАВНИЙ ПРОЕКТ

Помимо Уфы канатные дороги очень хотят видеть в Челябинске и Самаре. Но там пока дальше слов не пошли. Мало кто знает, но в башкирской столице проект «канатки» был разработан уже пять лет назад! И за него из городского бюджета заплатили 13,1 млн рублей. Летом 2015 года компания «Альп-Проект» представила проект, который в конце того же года отправили на техническую экспертизу.

Предполагалось, что канатная дорога свяжет проспект Октября и Сипайлово. «Канатка» должна была курсировать от остановки «Гимназия имени Рами Гарипова» до парка «Кашкадан». Строительство двухкилометровой дороги тогда оценивали в 650-700 млн рублей. Почему проект не выстрелил? Здесь все просто: не нашелся инвестор. Где гарантии, что в этот раз будет иначе?

И вот, мы плавно возвращаемся к вопросу о финансировании. Как заявил Андрей Назаров, все девять «канаток», которые построят к лету 2024 года, не окажутся слишком дорогими.

- Данный подход очень перспективен и в первую очередь тем, что за сравнительно небольшие вложения мы сможем существенно улучшить транспортную инфраструктуру города, - отметил премьер-министр башкирского правительства. О том, кто именно вложит деньги в их строительство, Назаров не сказал.

В пресс-службе правительства Башкирии «Комсомолке» сообщили, что схема финансирования сегодня обсуждается и на данный момент не утверждена.

По словам премьера башкирского правительства Андрея Назарова, проект будет разрабатывать фирма из Швейцарии

СТАТУС ДОРОГИ

Чтобы оценить перспективы проекта канатных дорог в Уфе, мы обратились к эксперту по транспорту Олегу Арефьеву. По его мнению, у идеи создания целой сети «канаток» в башкирской столице есть несколько изъянов – начиная от юридических тонкостей, заканчивая экономическим обоснованием ее существования. Но, обо всем по порядку.

- При обсуждении проекта канатных дорог, нужно четко понимать, для чего они нам и какую роль могут сыграть. Основная проблема в том, что сами канатные дороги как минимум в России не рассматриваются даже с точки зрения законодательства как транспорт, - говорит Олег Арефьев. - Даже один из основных транспортных документов, регулирующий взаимоотношения внутри отрасли, он регулирует только наземный только городской электрический транспорт. Работа же канатных дорог не регулируется ничем, это явление не является массовым и служит скорее для решения каких-то локальных задач, в частности используется в туризме, спортивных состязаниях, где она имеет смысл. И там уже работу канатной дороги регулирует ее владелец и так же отвечает за её эксплуатацию и безопасность при её использовании.

Эксперт по транспорту отмечает, что в Уфе есть огромное количество проблем, которые неплохо бы решить, прежде чем искать деньги на сеть канатных дорог.

- У нас для начала необходимо решить задачи, которые уже давно пылают красным пламенем. Вот даже если принять на веру утверждение, что транспортная реформа удалась, хотя конечно принять это даже просто на веру сложно. Но есть же не оспоримые факты, городской электротранспорт уже не на коленях стоит, он просто лежит и даже уже не стонет, - отмечает Олег Арефьев.

«ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ»

Немало вопросов у эксперта возникает и в связи с финансированием этого грандиозного проекта.

- И, собственно, возникает вопрос, а за чей счет банкет? Нет, если это подарок городу от добрых меценатов, то почему нет, пусть будет. Только вот сильно сомневаюсь я про наличие таких добрых Дед Морозов. А если за счет бюджета, то простите, но он у нас на 2021 год и так имеет дефицит почти в 22 млрд. Сколько эти дороги будут стоить? – задается вопросом Олег Арефьев.

А это уже проект подвесной канатной дороги в Самаре Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

Для примера он привел проект канатной дороги в Самаре. Не так давно областные власти там тоже решили построить «канатку» для удобства горожан и туристов.

- Если взять Самарский проект, а это единственный проект из знакомых мне, который хоть попытались просчитать, то его стоимость за одну канатную дорогу «под ключ» 5,9 млрд. рублей. Повторюсь, это за одну дорогу не самую быструю с не самой большой пропускной способностью и не самую далекую по длине, даже в отношении наших планируемых, - говорит Арефьев.

По его словам, учитывая специфику и зная немного российские реалии есть все основания ожидать его удорожания в процессе реализации до 8 млрд рублей.

- Сколько будут стоить наши дороги? 15 или 20 млрд или больше? Где будем деньги брать? У медицины заберем или у образования? Или займем под проценты, чтобы наши дети отдавали, так им без этого мы проблем оставим вагон, - говорит эксперт.

В завершении беседы Олег Арефьев подчеркнул, что если рассматривать канатные дороги в Уфе как «статусную игрушку для города», в том числе, для привлечения туристов и инвесторов, то эта идея со многими оговорками имеет право на существование.

- Если как часть транспортной системы с целью решения транспортных проблем города, ну на сегодняшний день это вообще не вариант, - подытожил эксперт.