На территории «Кашкадана» в Уфе могут построить океанариум
Сегодня, 5 сентября, на «Инвестчае» в администрации был представлен проект океанариума. Инициатором выступил гендиректор «Водного мира» Сергей Кузнецов.
Предприниматель предложил реализовать четырехуровневый развлекательный комплекс с дельфинарием на 700 мест, аквариумы с пресноводными рыбами и тропическим ботаническим садом. На месте планируется разместить 15 террариумов и вольеров для крокодилов, черепах, питонов и анаконд.
Инвестор собирается вложить не более 700 млн рублей. Океанариум даст городу 90 рабочих мест. Предварительное местоположение объекта – парк культуры и отдыха «Кашкадан». Строительство может начаться уже в следующем году. Проект получил поддержку от мэра Уфы Ульфата Мустафина.
ИСТОЧНИК KP.RU