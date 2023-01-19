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В Башкирии в 2023 году появятся зубры. Об этом рассказал глава республики Радия Хабирова.

Сегодня, 19 января, в Минске прошла рабочая встреча руководителя региона управляющего делам президента Беларуси Юрием Назаровым, на которой были обговорены вопросы развития сотрудничества, реализация совместных проектов в различных отраслях.

По итогам встречи Хабиров поведал, что в Башкирии планируется сформировать стадо зубров. Для этого в Беларусь будет направлена делегация биологов, также планируется изучить опыт других регионов России.

– Планируем, что первые особи появятся в нашей республике уже в этом году, – заявил глава Башкирии.