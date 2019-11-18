Быть или не быть дельфинарию в Уфе

В столице Башкирии продолжаются горячие обсуждения строительства дельфинария в Сипайлово. Напомним, что власти и инвесторы хотят разместить новый развлекательный объект в парке Кашкадан. Только вот сами горожане выступили против строительства дельфинария и теперь открыто выражают свое недовольство и сопротивление.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Как стало известно «Комсомолке», инвестором строительства выступает ООО «Водный мир»: компания хочет построить океанариум с дельфинарием, рассчитанным на 700 мест, а также с зоной аквариумов с пресноводными рыбами и тропическим ботаническим садом. Здесь же планируют установить террариумы и вольеры для содержания крокодилов, черепах, питонов и анаконд.Всего в строительство инвестор планирует вложить 700 миллионов рублей и реализовать проект в 2020 году.

Как только проект получил огласку, активисты сразу создали петицию против строительства дельфинария, который назвали «тюрьмой для животных».

- Потребности морских млекопитающих в движении, свободе и поддержании особенностей их питания не может удовлетворить ни один океанариум или дельфинарий. У этих прекрасных, добрых и безобидных животных не может быть другого дома, кроме моря или океана. На воле они живут дольше, чем в искусственных хлорированных тюрьмах, - говорится в тексте петиции.

В минувшую пятницу, 15 ноября, в Уфе прошли публичные слушания, правда, в итоге оппоненты так и не смогли ни о чем договориться.

ТОЛПЫ БЮДЖЕТНИКОВ НА АВТОБУСАХ И ЗАГЛУШКИ В ЗАЛЕ

Слушания, на которых выступали стороны «за» и «против», прошли в Городском Дворце культуры.

- В ГДК сейчас бойня! Полный зал оплаченных учительниц. Но и наших немало, - писала в соцсетях общественница Кристина Абрамичева, ярая противница строительства дельфинария.

В зале действительно оказалось большое количество бюджетников. Как удалось узнать, их в приказном порядке привезли из ближайших образовательных учреждений. Учителей Калининского района, например,«загнали» на слушания, проведя предварительный инструктаж, что именно нужно говорить. Некоторых из пришедших активисты и вовсе уличили в том, что они требовали от бюджетников поставить подпись за строительство.

В зале действительно оказалось большое количество бюджетников.

Всего на слушаниях зарегистрировались 182 человека, и практически все присутствующие испытывали сложности со связью внутри помещения. Причину нашли быстро – на одном из крайних столов столе предмет, который внешне выглядел как мультичастотный стационарный подавитель. Обычно такие «глушилки» используют во время проведения ЕГЭ. Именно из-за них общественники не смогли вести прямой эфир в социальных сетях.

Позднее в мэрии прокомментировали инцидент с заглушками, сообщили, что это «обычные меры безопасности».

- Если вы не заметили, еще и карета скорой помощи была зарезервирована для оперативного оказания медпомощи, - сказали в пресс-службе журналистам.

«ДЕЛЬФИНЫ ЛЕЧАТ ДЕТЕЙ ВОЛНАМИ»

Блогер и журналист Ольга Маловица рассказала, что в зал даже привели детей с ДЦП. Власти всерьез уверяют, что дельфинарий открыть в городе необходимо для того, чтобы помочь таким детям – здесь планируют сделать дельфинотерапию.

- Администрация города, чтобы протащить коммерческий проект дельфинария, начинает играть на чувствах родителей детей с ДЦП. Именно поэтому внезапно развлекательный центр превратился в научный центр абилитации. Оставим за скобками абсолютную недоказанность дельфинотерапии. Доказанным методом является иппотерапия, но лошади не приносят столько денег, - говорит Ольга.

Она также уличила мэрию в том, что те пытались скрыть факт публичных слушаний и сделать их закрытыми. На слушаниях присутствующим не представили проект центра абилитации. По закону его должны выложить в открытый доступ заранее. - Хватит прикрываться детьми. Хватит играть на чувствах родителей детей с тяжёлыми заболеваниями. Верх цинизма - привести на слушания ребёнка с ДЦП, - написала Ольга, напомнив властям, что ранее в больницы города поставляли просроченный инсулин.

После того, как слушающие и выступающие услышали, что подобный центр поможет детям, лагерь «за» пополнился новыми голосами. Только вот люди голосовали с одним условием – стройте подобный центр, он нужен нашим детям, только без дельфинов.

Всего на слушаниях высказали свое мнение порядка 70 человек, в скором времени мэрия объявит об итогах.

А КАК В ДРУГИХ ГОРОДАХ?

Месяц назад, в октябре,неравнодушные жители Волгограда не дали властям построить в их городе дельфинарий. После того, как они подняли бунт, власти решили, что с этой идеей прощаются. Инспектируя вместе с губернатором место, где должен был появиться дельфинарий, глава Волгограда Виталий Лихачев заявил, что дельфинария не будет, потому что «пошла волна возмущений».

В прошлом году от идеи построить дельфинарий в городском бору рядом с зоопарком отказались власти Челябинска. А все потому, что многие челябинцы выступили категорически против подобной инициативы. Все пошло по стандартному сценарию – появилась петиция, призывающая запретить строительство объекта, которая собрала 70 тысяч подписей. Скандальная история появилась в СМИ. Проект был пересмотрен и на публичные слушания его вынесли уже без дельфинария.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Татарстане депутат Агрызского Госовета Марсель Шахмин на заседании Высшего совета республиканского движения «Татарстан – Новый век» выступил с идеей запретить цирки с участием животных.

- Сейчас обсуждается тема запрета цирка с животными. Предлагают рассмотреть возможность запрета цирка с использованием животных на региональном уровне. Татарстан может стать одним из первых субъектов, который принял такое решение», - цитирует Шахмана издание «Татар-информ».