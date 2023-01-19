«Уфа, гуляем!»: о чем говорили власти Башкирии на совещании по подготовке к 450-летию Уфы

Совещание по предстоящему празднованию юбилея Уфы прошло в большом зале, где обычно заседает Горсовет. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Накануне в здании уфимской мэрии состоялось совещание по подготовке к празднованию 450-летнего юбилея города, который состоится в 2024 году. К этому времени в башкирской столице планируют построить и отремонтировать целый ряд социальных объектов.

18 января в администрацию Уфы прибыл глава Башкирии Радий Хабиров в сопровождении высокопоставленных чиновников и депутатов Курултая и Горсовета. С докладом на рабочем совещании выступил мэр города Ратмир Мавлиев.

ЧТО ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ

На встрече с депутатами и чиновниками столичного и республиканского уровня обсуждались проекты строительства и реконструкции «юбилейных» объектов. Несколько лет назад власти Уфы уже представляли список того, что планируют сделать к 450-летнему юбилею города. За полтора года до Дня рождения власти провели «сверку часов». То есть обсудили, по существу, те проекты, которые уже начали реализовывать.

Главе республики Радию Хабирову представили выставку этих проектов. В их числе спортивные и социальные объекты, школы и автомобильные развязки и так далее.

Отдельное внимание городские власти хотят уделить пешеходной туристической тропе «Уфимское ожерелье», которая объединит самые популярные велосипедные и пешие маршруты в городской лесополосе.

Хабирову показали макеты всех новых и отремонтированных старых объектов, которые готовят к 450-летию Уфы. Фото: пресс-служба главы РБ

Городские и республиканские власти уверены, что в декабре 2023 года в Уфе после масштабной реконструкции вновь откроется обновленный Театр кукол. Его ремонт и благоустройство прилегающей территории также будет подарком к юбилею города.

Что касается спортивных объектов, то в 2024 году будут открыты Дворец борьбы со спорткомплексом, тремя борцовскими залами, тренажерным залом на 600 «квадратов», музеем и универсальным спортивно-концертным залом на 3,4 тысячи мест. В микрорайоне Инорс планируется открыть комплекс гребного слалома, а в Затоне Центр фехтования.

Специально к 450-летию Уфы в городе должны сдать школу в Кузнецовском затоне на 2200 мест, а также новые школы в Деме, микрорайоне Глумилино-2 и в Ленинском районе города. А еще в 2024 году в башкирской столице появится математический лицей для одаренных детей на 350 мест.

При посещении выставки Хабирову показали, как продвигается строительство в микрорайоне «Забелье» и как реализуется инфраструктурный проект «Южные ворота».

Стоит отметить, что сдача некоторых ранее анонсированных в качестве «юбилейных» объекты к 2024 году по ряду причин были перенесены. Так, вы прошлом году во время прямой линии глава Башкирии заявил, что новую библиотеку на улице Тукаева, которую назвали «Дом науки и культуры», к юбилею точно не смогут построить. Проект оценивался в 4 млрд рублей, а его необходимость вызывала у многих горожан сомнения.

Чуть позже Радий Хабиров заявил в интервью с руководителями государственных СМИ, что к юбилейным торжествам, возможно, не успеют полностью отреставрировать и вернуть на место памятник Салавату Юлаеву. Этот монумент в честь национального героя башкирского народа нуждается в срочной реконструкции и находится в аварийном состоянии. Но активная работа по его реставрации еще даже не началась, хотя планировали начать ее еще в прошлом году.

Проект Центра фехтования в Уфе, который планируют сдать в 2024 году. Фото: пресс-служба главы РБ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ

На совещании с депутатами и чиновниками кратко обсудили каждый из проектов, озвучили далеко идущие планы и не забыли о «текучке». Хабиров отдельно отметил работу городских коммунальных служб и потребовал устранить «хронические болячки».

- Есть моменты, которые находятся в запущенном состоянии. Пока остаётся много вопросов в коммунальной сфере. Каждую зиму у нас начинается борьба со снегом. Есть вопросы по водоснабжению, отоплению, другим проблемным точкам. Но навести порядок в столице мы вполне можем. Именно для этого мы реализуем комплексные программы ремонта подъездов, благоустройства дворов, обновления общественных пространств, - заявил глава Башкирии.

Не забыл Хабиров упомянуть и проблемы, накопившиеся в пригороде Уфы и дал высокую оценку проекту микрорайона «Забелье». На данный момент там развернулось масштабное строительство многоэтажек и прокладка коммунальной и дорожной инфраструктуры.

С отдельным докладом о состоянии дел в Уфе и запланированных к 450-летию города стройках выступил сити-менеджер Ратмир Мавлиев. Он отчитался о реализации различных республиканских и федеральных программ по ремонту дворов и подъездов, благоустройству общественных мест и озеленению города, обновлению остановок общественного транспорта. Отдельно мэр башкирской столицы упомянул, что к юбилейным торжествам будет реконструирована улица Октябрьской революции – работа по этому проекту уже началась.

- Лозунгом юбилея выбран слоган «Уфа, гуляем!». Это часть полюбившегося фольклорного выражения уфимцев. Для нас этот слоган имеет важное значение: гуляем как понятие «празднуем», ведь Уфа славится умением организовывать и проводить мероприятия высочайшего уровня, - заявил Ратмир Мавлиев.

По словам мэра Уфы, уже сейчас власти разработали календарь и программу праздничных мероприятий, первые из которых стартуют уже в этом году.

- В планах за два года провести более 150 мероприятий самого разного характера. Всероссийский форум городов трудовой доблести, церемония выемки капсулы времени и закладка новой, гала-концерты, музыкальные марафоны, международные фестивали балетного и оперного искусства, выставки. Банк России выпустит два типа памятных монет, приуроченных к нашему празднику, - поделился планами Мавлиев.

На фото: гостей знакомят с макетом первой уфимской крепости. Деревянный кремль находился на месте нынешнего Монумента дружбы. Фото: пресс-служба главы РБ

ИТОГИ

В целом, глава Башкирии позитивно оценил итоги совещания по подготовке к празднованию юбилея Уфы.

- Мне кажется, состоялся полезный разговор. Управленческая команда Уфы – большая, сильная, крепкая. Уфа – наша столица. Здесь формируются смыслы и новые идеи развития всего Башкортостана. Конечно, мы уделяли, уделяем и будем уделять Уфе серьезное внимание, - подытожил глава Башкирии.