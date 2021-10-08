Памятник Салавату Юлаеву в Уфе отреставрируют и перекрасят прямо у постамента

Памятник Салавату Юлаеву ожидает масштабная реконструкция

Уфимский памятник Салавату Юлаеву, который находится в аварийном состоянии, будут реставрировать прямо у постамента и перекрасят в сланцево-серый цвет. Об сегодня, 8 октября, этом сообщили в городской администрации

– В рамках ремонтно-благоустроительных работ планируется затронуть основание памятника, склоны, смотровые площадки и ограждения, – передали в мэрии. – Несмотря на демонтаж памятника, никуда увозить его не будут, а установят справа от постамента. Реставрация будет проводиться здесь же, на территории площади.

Напомним, при обследовании памятника эксперты обнаружили на левой ноге скульптуры коня существенные дефекты. Кроме того, в основании постамента появились сквозные отверстия, а сварные швы частично повреждены. Ремонт также необходим несущим конструкциям и декоративной поверхности.

Власти города уже получили положительное заключение на реставрацию от государственной историко-культурной экспертизы в Санкт-Петербурге и согласовали его с Башкультнаследием. Сейчас ведется подготовка пакета документов для проверки достоверности сметной стоимости.