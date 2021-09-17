Что сделают с памятником Салавату Юлаеву в Уфе во время реставрации

Символ республики будет снят с постамента ориентировочно следующим летом

О том, что визитная карточка Уфы и символ всей Башкирии памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном ремонте, стало известно еще в прошлом году. Монумент в честь национального героя башкирского народа, постепенно разрушается и если не предпринять срочные меры, статуя может рухнуть. Об этом недавно прямым текстом заявил глава республики Радий Хабиров во время очередной пресс-конференции.

- Мы можем потерять памятник. Его надо ремонтировать, потому что проблемы не только в самом памятнике, но и в постаменте, который разъезжается. И делать это нужно как можно скорее. Через какое-то время пройдет хороший ураган, и мы его потеряем, - заявил Хабиров.

Тогда же глава региона заявил, что, не снимая статую с постамента отремонтировать ее попросту невозможно. Именно поэтому власти приняли решение снять Салавата с подставки и ремонтировать там же, на площади. Работу начнут не раньше лета 2022 года. А вернется скульптура национального героя башкир на свое место к 450-летнему юбилею Уфы – в 2024 году.

ПРОЕКТ ПРОШЕЛ ЭКСПЕРТИЗУ

На днях стало известно, что для такого ответственного дела как ремонт национального символа, уже отобрали подрядчика. Более того, уже готовы план работ и даже есть результаты экспертизы проектной документации.

Историко-культурную экспертизу проекта провела организация «Безопасная эксплуатация строительных конструкций и техники», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Их заключение недавно на своем сайте опубликовало Башкультнаследие. В этом документе много любопытного. Например, там рассказывается, в каком состоянии находится памятник, что именно будут делать со статуей Салавата Юлаева на коне и в какие сроки и так далее. «Комсомолка» изучила заключение экспертизы и выяснила, что же ожидает монумент национальному герою башкирского народа уже предстоящим летом.

Проект «работ по сохранению» памятника искусства федерального значения разработала предпринимательница Наиля Майорова. Она имеет лицензию Минкультуры России на проведение подобных работ.

Монумент в честь Салавата Юлаева был установлен на высоком берегу реки Белая в 1967 году

В КАКОМ СОСТОЯНИИ ПАМЯТНИК

Группа экспертов также осмотрела Салавата. Специалисты отдельно отметили в своем отчете, что у памятника есть инженерные особенности. «Конструкция скульптуры со значительным смещением центра тяжести и тремя точками опоры», говорится в отчете.

Далее эксперты, опираясь на проект реконструкции, изучили состояние монумента и расписали, в каком сейчас находится национальный символ республики. Как оказалось, часть ноги коня крепится к туловищу с помощью специальных оправок, часть из которых отсутствует. Во многих местах скульптуры пришли в негодность сварочные швы, а также пропали несколько болтов, которыми одна из ног крепится к постаменту.

По данным экспертизы, степень коррозии снаружи и внутри памятника за два года увеличилась на 10%. И скульптура продолжает деформироваться и терять устойчивость, утверждает автор проекта реконструкции.

ЧТО СДЕЛАЮТ С ПАМЯТНИКОМ

Чтобы памятник не разрушился, его снимут с постамента, освежат сварочные швы, установят заново все крепежные болты и заменят копыто одной из ног. Да, эту часть памятника заново отольют и заменят. А затем ноги коня укрепят, постамент и вовсе заменят. Кроме того, оболочку скульптуры должны будут загерметизировать и устроить дренаж и вентиляцию внутренней части, поскольку внутри она пустая. Ну и отдельно специалисты должны будут «устроить противокоррозионную защиту всех элементов памятника». Как именно это будет сделано, не сообщается.

Вместо нынешнего основания поставят железобетонную монолитную плиту, которая будет опираться на гранитные блоки. Рабочие также должны будут укрепить грунт около него.

На время ремонта памятника и замены постамента территорию для посетителей закроют.

К слову, недавно председатель совета директоров «Уфанета» Марат Ахметшин и скульптор Руслан Нигматуллин разработали и представили проект «временной замены» памятнику. Они предложили создать арт-объект, представляющий собой полотно черного цвета, завершающийся силуэтом памятника. Авторы назвали эту инсталляцию «Тень Салавата» и подчеркнули, что она должна символизировать присутствие духа Салавата Юлаева в этом месте. Несмотря на демонтаж памятника на время ремонта.

- Для нас дух Салавата останется на месте, и мы в это верим, потому что он будет отбрасывать тень. Реализацию идеи готов оплатить создаваемый Музей современного искусства в Уфе, - написал Марат Ахметшин.

Он так же отметил, что на данный момент ни власти Башкирии, ни мэрия Уфы этим проектом не заинтересовалась.

На фото: вид, который открывается со смотровой площадки у памятника Салавату Юлаеву

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Заключение экспертизы, как и сам проект, были раскритикованы общественным деятелем, бизнесменом Азаматом Галиным. Он написал серию гневных постов в своих социальных сетях, где задавал вопросы, ответы на которые власти пока не предоставили.

- В этом документе (заключение экспертизы – Ред.) все фотографии памятника сделаны с общего плана с точки зрителя на земле. Получается, что эксперты не удосужились организовать подъемник и сделать фотографии дефектов памятника вблизи, если таковые имеются. Как можно было принять результаты такой комиссии по такому акту? – возмущается Азамат Галин.

Так же, по мнению общественника, будущий исполнитель работ не имеет достаточной квалификации для такой сложной и отвественной работы.

- Еще вчера мадам Майорова была бордюроукладчицей. Сегодня Майорова – автор проекта реконструкции памятника Салавата Юлаева. Майорова памятник то может и сможет разобрать! А сможет она его собрать? Это не бордюр! – пишет в своих соцсетях Азамат Галин.