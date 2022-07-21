В Уфе вместо Евразийской библиотеки за 4 млрд рублей появится Дворец науки и культуры

Теперь у молодых ученых Уфы появится свой центр притяжения Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На днях в Доме Республики Радий Хабиров провел совещание, на котором обсуждались вопросы по архитектурному облику Уфы и региона в целом. В дискуссии приняли участие ведущие архитекторы и руководители проектных организаций Башкирии, а главной темой обсуждения стала новая концепция строительства Евразийской Библиотеки. Точнее – уже Дворца науки культуры, потому что планы властей сильно изменились.

У БАШКИРИИ ПОЯВИТСЯ ДНК

Совещание началось со вступительной речи Хабирова, в которой он поделился текущими результатами подготовки к 450-летию Уфы, которое отметят в 2024 году. Планы, по словам главы Башкирии, очень грандиозные. В Уфе активно обновляются парки (яркий пример – парк «Южный», а также «Кашкадан», который уже стал главным центром притяжения горожан – Ред.) и общественные пространства, ремонтируются подъезды и дворовые территории, возводятся социальные объекты и обновляется инфраструктура.

На встрече с архитекторами Хабиров обсудил новый ДНК Башкирии. Фото: glavarb.ru

- В Уфе продолжается строительство Восточного выезда, начали проект «Южные ворота», реконструируем большое количество улиц. В городе также появятся крупные социальные и спортивные объекты – Республиканский госпиталь ветеранов войн, Математический лицей-интернат, комплекс гребного слалома, Дворец борьбы и другие сооружения, а также культурно-образовательные учреждения, среди которых межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, - перечислил Хабиров.

Центральной темой для обсуждения стала обновленная концепция Евразийской библиотеки. После многочисленной критики сообщества архитекторов, проект решили полностью поменять – теперь это будет Дворец науки и культуры – сокращенно ДНК Башкортостана (весьма символично, не правда ли? – Ред.).

– Первоначальная идея строительства библиотеки переросла в многофункциональный объект. Совместно с различными специалистами мы продолжаем формирование внешнего облика и содержательной составляющей нового здания. Без сомнения, это будет монументальный объект, который станет украшением южной части Уфы. Очень здорово, что вы тоже болеете за этот проект. В вашем лице мы видим партнеров, с которыми вместе можем эффективно решить много задач по развитию республики, - обратился Хабиров к участникам совещания.

ЧТО НЕ ТАК БЫЛО С БИБЛИОТЕКОЙ?

Чем же не угодил властям и горожанам проект «современной и многофункциональной» Евразийской библиотеки, на который планировалась выделить около 4 млрд рублей? Еще в 2021 году во время рабочей поездки в Беларусь Хабиров рассказывал о новом грандиозном проекте. Поэтому, казалось, что Евразийской библиотеке – точно быть.

– В Уфе нам нужен некий такой просветительский центр, где собиралась бы творческая молодежь, люди, которые тянутся к знаниям. Родилась такая идея – построить библиотеку, но не в традиционном стиле, - рассказывал Хабиров.

Изначальная концепция библиотеки вызвала недоумение у башкирских архитекторов. Фото: glavarb.ru

По изначальной концепции библиотека должна была быть построена между Белым домом и Госпиталем ветеранов войн на улице Тукаева и стилизована под традиционную башкирскую юрту. Евразийскую библиотеку предполагалось разделить на 10 пространств: зону чтения, тихий зал, зал с научной литературой, медиалабораторию, переговорную, кабинеты, лекторий, зону свободного творчества, а также тренажерный и гимнастический залы.

Такая концепция вызвала недоумение у более чем 140 башкирских архитекторов, которые обратились к Хабирову с просьбой не совершать «серьезную градостроительную ошибку» и предложили провести конкурс на новую концепцию и организовать ее профессиональное обсуждение.

- Представленная визуализация здания библиотеки предстает перед нами в официозной и эклектичной стилистике 90-х годов со среднеазиатскими мотивами, нехарактерной и чуждой для нашего региона, - уверяли специалисты.

Кроме того, серьезные опасения у архитекторов вызывал и рельеф местности, где планировалось построить библиотеку, а также включенность объекта в городскую среду и возможность эффективной эксплуатации. Отдельно подписанты петиции отметили, что «проект будет градостроительно спорить с Домом Правительства». Проще говоря, концепция библиотеки-юрты ну никак не вписывается в современный и передовой мегаполис, в который в ближайшем обозримом будущем должна преобразиться Уфа.

В свою очередь, Хабиров заявил, что власти открыты к диалогу с архитекторами. После учета всех доводов и пожеланий было принято решение о строительстве именно Дворца науки и культуры.