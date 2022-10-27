Хабиров: Уфа может встретить свое 450-летие без памятника Салавату Юлаеву

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа может встретить свое 450-летие без памятника Салавату Юлаеву. Об этом в ходе прямой линии заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Памятник надо все-таки реконструировать. Это объект культурного наследия и вообще символ республики. Мы нашил подрядчика, который делает проектирование. Мы уже затребовали с архива копии все процессов строительства памятника. Где-то к марту 2023 года мы получим, наверное, проект, то есть, как его делать. Я сейчас гадать не буду, но мы все должны быть готовы к тому, что проект реконструкции маловероятно сделать на постаменте, нам его придется снимать. Если мы его снимаем, то с высокой долей вероятности 450-летию Уфы мы встретим без него, – заявил глава Башкирии.