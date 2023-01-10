Шквал жалоб на уборку снега и коммунальные аварии: о чем говорили на первой в 2023 году оперативке Хабирова

Аномальные морозы в Башкирии стали причиной массовых жалоб на коммунальные аварии и предметом обсуждения на оперативке в правительстве Фото: Михаил ФРОЛОВ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 10 января чиновники обсуждали последствия снегопадов и сильных морозов, накрывших республику в новогодние праздники.

На первой в 2023 году оперативке в региональном Кабммине глава Башкирии Радий Хабиров заявил о возвращении после длительной командировки в ЛНР вице-премьера Азамата Абдрахманова и заслушал доклады чиновников о том, как в республике прошли новогодние праздники.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДОВ И МОРОЗОВ

С докладом о том, на что чаще всего жаловались жители Башкирии с 31 декабря прошлого года и по 8 января 2023 года выступила начальник управления администрации главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Он подчеркнула, что самой популярной темой обращений жителей республики к властям за новогодние праздники стала очистка дорог от снега. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество жалоб на плохую уборку снега выросло более чем в два раза (202%).

Так, в начале этого года в Центр управления республикой поступило 2420 подобных жалоб. На заваленные снегом дворы в свою очередь пожаловались 1824 раза (+357% по сравнению с прошлым годом). На отключение электричества и отопления из-за коммунальных аварий в новогодние праздники в ЦУР поступило 718 жалоб.

В свою очередь, глава региона Радий Хабиров сравнил пришедшие в Башкирию аномальные морозы с чрезвычайной ситуацией. Плохую уборку снега на дорогах и во дворах он комментировать не стал.

– Все-таки мороз у нас, конечно, сами видите… Все рекорды многолетние бьются. Я прошу, чтобы дороги были очищены, и чтобы не дай бог кто-то в дороге замерз. Ну, реально, чрезвычайная ситуация. Холода просто тяжелые. Как нам синоптики говорят, это немножко сейчас будет улучшаться. Главное, чтобы ресурсоснабжающие организации и котельные работали, чтобы тепло в домах было и так далее, – сказал руководитель региона.

Жалобы на плохую уборку снега поступали в ЦУР Башкирии все дни новогодних праздников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, Хабиров подчеркнул, что из-за холодов по сравнению с 2022 годом выросло число погибших при пожарах.

- Люди начинают включать что попало [чтобы согреться] и горят, - заявил глава Башкирии.

По данным госкомитета Башкирии по ЧС с 1 по 9 января в республике произошло 169 пожаров, в которых погибли 15 человек. Еще 51 человека удалось спасти.

КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ

С докладом о том, как в первую рабочую неделю 2023 года ЖКХ Башкирии справляется с аномальными морозами, доложила и.о. министра Ирина Голованова. По словам чиновницы, за последние две недели в республике произошло 10 случаев аварийного отключения коммунальных ресурсов «с превышением допустимого времени перерыва их поставки».

Всего по данным МинЖКХ в Башкирии за новогодние праздники горячую воду из-за аварий на непродолжительное время отключали в 155 домах, где проживают более 41 тысячи человек.

Из-за аномальных морозов в Башкирии происходят массовые отключения электричества.

- В некоторых районах республики температура воздуха опускалась до -45 градусов, что явилось причиной массового отключения электроснабжения. За последние два дня произошло 80 таких отключений. 16 случаев [в Иглинском районе и девять – в Стерлитамакском районе. Среднее время отключения составило три с половиной часа, – заявила и.о. министра ЖКХ Башкирии.

Ирина Голованова подчеркнула, что за две недели в Башкирии произошло 202 аварийных отключения коммунальных ресурсов: 167 – электроснабжения, 21 – холодной воды, шесть – отопления, и по четыре – горячей воды и газа.

В завершении доклада, министр ЖКХ отметила, что за первую неделю 2023 года выпало столько же осадков, сколько за весь январь 2022 года. А еще по данным синоптиков ночь на 10 января 2023 года в Уфе стала самой холодной за всю историю наблюдений.

ЧТО ЕЩЕ ОБСУЖДАЛИ

Помимо коммунальных проблем и массовых жалоб от жителей Башкирии чиновники обсуждали ситуацию на транспорте, рост заболеваемости коронавирусом за последний месяц на 47%, а также вспомнили об обманутых дольщиках. По данным Минстроя республики на сегодняшний день на территории региона находятся 39 «проблемных объектов» и более тысячи обманутых дольщиков.