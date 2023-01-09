На улице -43, а света нет! Жители пригорода Уфы массово жалуются на отключения электроэнергии в лютые морозы

Многие дома остались без света, тепла и воды, хотя там проживают маленькие дети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Рождество в Башкирию пришли настоящие морозы. В ночь на 9 января температура воздуха местами опустилась до -43 градусов, а в Уфе был побит температурный рекорд с 1974 года. Метеорологическая станция в Деме зафиксировала температуру воздуха в - 39,1 градус. Однако аномальные холода стали и причиной массовых коммунальных аварий: страницы в соцсетях Радия Хабирова и глав администрация засыпали жалобами возмущенные жители уфимского пригорода, которые на несколько часов остались без электричества. И это при том, что у многих – это единственный источник отопления.

«ДЕТИ В ОДЕЖДЕ ПОД ДВУМЯ ОДЕЯЛАМИ МЕРЗНУТ!»

Так, например, без электричества остались жители села Нагаево, которое относится с Октябрьскому району Уфы. И хотя в районной администрации жителей заранее предупреждали, что на всякий случай лучше отключить все лишние электроприборы, сеть не выдержала перегрузки. Полностью обесточены оказались жители улиц Янтарной и Болдинской – и это, когда столбики термометров опустились ниже -30! Как уточнили в администрации Октябрьского района, на место немедленно выехала бригада электриков из Бирска. Вскоре подачу электричества удалось восстановить, но радоваться рано. В ночь на 10 января температура воздуха опустится еще ниже, а значит, большая вероятность, что электросети снова не справятся с выросшей нагрузкой.

Без света, воды и отопления остались некоторые населенные пункты в северной части Уфы – деревни Шакша, Светлая, а также Иглино.

- С 00.30 пропало электричество, а уже в 3 часа ночи у всей деревни закончилась вода. За ночь полностью отключали свет раз пять. Отопление либо на прямую, либо косвенно зависит от электричества. В домах всего 9-12 градусов у некоторых. Приборы вышли из строя. Всю ночь без сна, вся деревня пытается спасти своим дома от замерзания, а на улице, между прочим, -36! – возмущается житель деревни Светлой Андрей Б.

- На улице мороз, дома холод. Дети в одежде лежат под двумя одеялами. Результатов по поиску неисправности до сих пор нет, и когда будет тепло - неизвестно! А ведь это уже не в первый раз, - присоединяется к жалобам Гузель Ш.

- Беспредел! На дворе 21 век, а люди по-прежнему решают вопросы с водой и светом. И это в 15 минутах езды от Уфы, почему нужно все доводить до крайности? – недоумевает Римма Х.

В администрации Уфимского района объяснили проблему отключения электричества тем, что произошла авария на электросетях.

- На линии выявлено 2 повреждения, ведутся аварийно-восстановительные работы. В ближайшее время на место выедет дополнительная бригада электриков. Также в деревню Светлая выехал мобильный пункт обогрева (автобус) и будет размещен рядом с магазином «Виктория», - заявили в администрации Уфимского района.

ОТКЛЮЧИТЕ ЛИШНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!

С аналогичной проблемой столкнулись и жители Демского кордона.

- На улице термометр показал -43 градуса, а свет отключают и отключают постоянно со вчерашнего вечера. В такой мороз дома остывают за 15 минут, а у многих маленькие дети! Отопление у всех только электрическое, еду готовим тоже на электричестве. С 10 утра свет то включат, то выключат. Люди уже в сапогах и куртках сидят дома, - жалуется местная жительница Анастасия Ш. – А энергетики снова обещают, что возможно отключение на неизвестное время.

Как отметили в администрации Демского района, причиной отключения электроэнергии стали скачки напряжения. Однако специалисты быстро отреагировали на возникшую ситуацию и восстановили электричество.

- В Демском кордоне проживает много людей, поэтому в период морозов администрация района и города усилила контроль за работой электрических сетей. В частности, глава администрации Демского района Антон Тарасов выезжал в СНТ, встречался с жителями и специалистами аварийной бригады ЗРЭС, - отметили в пресс-службе районной администрации.

А чтобы не остаться без электричества снова, жителей СНТ попросили отключить все лишние электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть.

- Электросети в СНТ не рассчитаны на такую нагрузку, которую испытывают сейчас. Они строились для электроснабжения садовых домиков, но никак не для домов постоянного проживания, - подчеркивают чиновники.

ЗАМЕРЗЛА КАНАЛИЗАЦИЯ И ПРОПАЛА ГОРЯЧАЯ ВОДА

Из-за коммунальных аварий, вызванных аномальными холодами, пострадали и уфимцы. Например, жительница многоэтажки на улице Комсомольской пожаловалась, что в доме замерзла канализация, из-за чего грязные стоки начали выливаться через край ванной и унитаза.

- ЖЭУ в курсе, слесари не справляются, аварийная служба отказываются, говорят, что они после 20.00 только приступят к работе. А у меня дома трое малолетних детей, что нам делать? – вопрошает Эльвира В.

А в Демском районе мороз повредил трубопровод, из-за чего сразу 8 домов на улице Дагестанской остались без горячей воды.

– Коммунальная служба приносит свои извинения жителям за временные неудобства и делает все возможное, чтобы в короткие сроки восстановить подачу горячей воды. Ситуация находится на контроле руководства города и района, - передали местные власти.

СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРОДЛЯТСЯ МОРОЗЫ

Как отмечают синоптики, жителям Башкирии предстоит пережить еще одну очень морозную ночь, когда температура воздуха может опуститься ниже -45 градусов. В Уфе тоже будет очень холодно – до -35. Чтобы избежать новых аварийных отключений электричества, жителей (особенно в СНТ и поселках) просят выключить все мощные электроприборы, особенно, если они старые или барахлят.

А потепление ожидается уже в среду, 11 января: днем столбики термометров поднимутся до -15, а ночью опустятся до -21. Уже к концу недели в городе потеплеет до -11; -13 градусов.