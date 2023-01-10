Ночь 10 января в Уфе стала самой холодной за всю историю метеонаблюдений

Уфа вторые сутки подряд бьет температурные рекорды – самой холодной за всю историю наблюдений стала ночь 10 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уфа вторые сутки подряд бьет температурные рекорды – самой холодной за всю историю наблюдений стала ночь 10 января. Измерительные приборы на метеостанции в Деме показали -39°. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

– Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1940 году и составлял -38,4°С. В центре города температура воздуха прошедшей ночью понижалась до -34,3°С, – передали специалисты.

Самая низкая температура воздуха в Башкирии – -39,7° – была зарегистрирована метеостанциями Архангельское (Архангельский район) и Кананикольское (Зилаирский).

Напомним, ночью 9 января Уфе так же побила температурный рекорд, который держался почти полвека.