Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 января 2023 7:20

Хабиров сравнил аномальные морозы в Башкирии с чрезвычайной ситуацией

Глава республики назвал холода в регионе «тяжелыми»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил аномальные морозы в республике с чрезвычайной ситуацией. Он поднял эту тему на первом в 2023 году оперативном совещании в местном правительстве 10 января.

– Все-таки мороз у нас, конечно, сами видите… Все рекорды многолетние бьются. Я прошу, чтобы дороги были очищены и чтобы не дай бог кто-то в дороге замерз. Ну, реально, чрезвычайная ситуация. Холода просто тяжелые. Как нам синоптики говорят, это немножко сейчас будет улучшаться. Главное, чтобы ресурсоснабжающие организации и котельные работали, чтобы тепло в домах было и так далее, – сказал руководитель региона.

Он также отметил возросшее число погибших при пожарах с начала года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. «Люди начинают включать что попало [во время морозов] и горят», отметил чиновник.