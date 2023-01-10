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НовостиОбщество10 января 2023 7:26

Жители Башкирии в начале года массово жаловались на плохую уборку снега

Только за первую неделю число жалоб увеличилось на 357 процентов
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Коммунальщики не всегда справлялись со снежной стихией

Коммунальщики не всегда справлялись со снежной стихией

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Башкирии остались недовольны уборкой снегом на улицах в период новогодних праздников. Как стало известно во время оперативного совещания в правительстве, за первую неделю 2023 года в Центр управления республикой поступило довольно много жалоб относительно заметенных снегом дорог, что составило на 1619 обращений (+202 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте по числу жалоб оказалось очистка от снега дворовых территорий, которые в начале января превратились в сплошные сугробы – на 357 % больше, чем в прошлом году. Из-за снежных наносов на дороге образовались и другие проблемы – например, скорая не всегда могла вовремя доехать до больного, наблюдались перебои в работе общественного транспорта. Больше всего жалоб на заснеженные дворы поступало от жителей Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, а также Иглинского и Благовещенского районов.

Впрочем, в ЦУР уточнили, что главы муниципалитетов не сидели сложа руки в новогодние праздники, а активно контролировали уборку снега и лично выезжали, чтобы проверить, как исполняются их поручения.