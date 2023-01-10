Жители Башкирии в начале года массово жаловались на плохую уборку снега

Коммунальщики не всегда справлялись со снежной стихией Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Башкирии остались недовольны уборкой снегом на улицах в период новогодних праздников. Как стало известно во время оперативного совещания в правительстве, за первую неделю 2023 года в Центр управления республикой поступило довольно много жалоб относительно заметенных снегом дорог, что составило на 1619 обращений (+202 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На втором месте по числу жалоб оказалось очистка от снега дворовых территорий, которые в начале января превратились в сплошные сугробы – на 357 % больше, чем в прошлом году. Из-за снежных наносов на дороге образовались и другие проблемы – например, скорая не всегда могла вовремя доехать до больного, наблюдались перебои в работе общественного транспорта. Больше всего жалоб на заснеженные дворы поступало от жителей Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, а также Иглинского и Благовещенского районов.

Впрочем, в ЦУР уточнили, что главы муниципалитетов не сидели сложа руки в новогодние праздники, а активно контролировали уборку снега и лично выезжали, чтобы проверить, как исполняются их поручения.