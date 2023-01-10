В Башкирию после длительной командировки в ЛНР вернулся вице-премьер Азамат Абдрахманов

Фото: Азамат Абдрахманов // vk.com

Сегодня, 10 января, состоялось первое в 2023 году оперативное совещание в правительстве Башкирии. Глава региона Радий Хабиров во вступительной речи заявил, что год будет «не простым» и пообещал, что его команда так же энергично будет работать. Он подчеркнул, что итоги прошедшего, 2022 года, в республиканском Кабмине подведут постепенно, по мере поступления статистической информации.

- Азамат Фаритович (Абдрахманов, вице-премьер – Ред.), там смотрите, будете в повестку ставить. Коллеги, я хотел сказать, что на первое заседание в новом году Азамат Фаритович к нам вернулся. Он выполнил очень серьезные задачи. Восемь месяцев в командировке был, очень благодарили его. И с Пасечником мы разговаривали (глава ЛНР Леонид Пасечник – Ред.), слова благодарности за организацию говорил. Спасибо, хорошо поработали, - подчеркнул Радий Хабиров.

Напомним, Азамат Абдрахманов с мая прошлого года работал в городе Красный Луч в ЛНР, где башкирские строители и дорожники помогали восстанавливать инфраструктуру. В правительстве Башкирии он занимает пост вице-премьера, руководителя аппарата Кабмина.