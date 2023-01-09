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НовостиПроисшествия9 января 2023 9:43

МЧС предупредило жителей Башкирии о сильных морозах до -45° 10 января

Также местами возможно ухудшение видимости до 500 метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
10 января ночью и утром местами по Башкирии ожидается сильный мороз – до -40,-45°

10 января ночью и утром местами по Башкирии ожидается сильный мороз – до -40,-45°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, во вторник 10 января, ночью и утром местами по Башкирии ожидается сильный мороз – до -40,-45°. Также возможно ухудшение видимости до 500 и менее метров. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями, обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с севера. Его скорость не превысит 0-5 метров в секунду.

В среднем по региону температура воздуха ночью составит -33,-38°, днем -26,-31° (местами до -21°).

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Башкирии начнет ослабевать мороз.