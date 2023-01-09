В Уфе ночью в 30-градусный мороз без горячей воды остались восемь жилых домов

В Уфе в ночь на 9 января при 30-градусном морозе без горячей воды остались восемь жилых домов по улице Дагестанской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе в ночь на 9 января при 30-градусном морозе без горячей воды остались восемь жилых домов по улице Дагестанской. Это связано с коммунальной аварией – технологическим повреждением на трубопроводе. Об этом поздним вечером 8 января сообщили в администрации Демского района Уфы.

Под отключения попали жилые дома по адресам: 11, 11/1, 13/1, 13/2, 15/1, 17/1, 19/1, 21.

– Коммунальная служба приносит свои извинения жителям за временные неудобства и делает все возможное, чтобы в короткие сроки восстановить подачу горячей воды, – передали местные власти. – Ситуация находится на контроле руководства города и района.

Из-за коммунальной аварии улицу Дагестанскую подтопило горячей водой. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Напомним, вечером 8 января у жителей села в Уфе пропало электричество в 30-градусный мороз.