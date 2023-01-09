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НовостиОбщество9 января 2023 4:21

Уфа ночью 9 января побила температурный рекорд по морозу 48-летней давности

Измерительные приборы метеостанции в башкирской столице показали -39,1°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
9 января Уфа побила рекорд по минимальной температуре воздуха, который держался 48 лет

9 января Уфа побила рекорд по минимальной температуре воздуха, который держался 48 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой ночью, 9 января, Уфа побила рекорд по минимальной температуре воздуха, который держался 48 лет. Измерительные приборы на метеостанции в Деме показали -39,1°. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

–Предыдущий температурный рекорд наблюдался в этот день в 1974 году и составлял -37,9°С, – передали специалисты.

В ведомстве передали, что в центре башкирской столицы температура воздуха понижалась до -33,4°.

В целом по Башкирии морозы регистрировались в переделах -33,-39° (в отдельных восточных районах республики -27,-30°). Очень сильные холода наблюдались в городе Мелеузе и в селе Тукан – там столбики термометров падали до -40,5° и -40,4° соответственно.

Напомним, еще 13 ноября Уфа устанавливала противоположный погодный рекорд – уже по максимальной температуре воздуха.