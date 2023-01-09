В Башкирии назвали ориентировочные сроки ослабления аномальных морозов

Сковавшие Башкирию аномальные морозы начнут ослабевать уже во второй половине текущей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сковавшие Башкирию аномальные морозы начнут ослабевать уже во второй половине текущей недели. На фоне повышения температуры в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. Такой прогноз дал региональный гидрометцентр.

Согласно данным метеорологического портала Gismeteo, в столице Башкирии Уфе температура воздуха начнет существенно расти с четверга, 12 января, (днем -15°, ночью -21°). Уже к концу недели, 15 января, столбики термометров в городе будут показывать -11, -13°.

Завтра, 10 января, в республике обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью -32,-37° (местами до -42°), днем -27,-32° (местами до -22°).