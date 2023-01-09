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НовостиОбщество9 января 2023 8:43

В Башкирии назвали ориентировочные сроки ослабления аномальных морозов

Ждать осталось недолго
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Сковавшие Башкирию аномальные морозы начнут ослабевать уже во второй половине текущей недели

Сковавшие Башкирию аномальные морозы начнут ослабевать уже во второй половине текущей недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сковавшие Башкирию аномальные морозы начнут ослабевать уже во второй половине текущей недели. На фоне повышения температуры в большинстве районов республики пройдет небольшой снег. Такой прогноз дал региональный гидрометцентр.

Согласно данным метеорологического портала Gismeteo, в столице Башкирии Уфе температура воздуха начнет существенно расти с четверга, 12 января, (днем -15°, ночью -21°). Уже к концу недели, 15 января, столбики термометров в городе будут показывать -11, -13°.

Завтра, 10 января, в республике обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью -32,-37° (местами до -42°), днем -27,-32° (местами до -22°).