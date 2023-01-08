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НовостиОбщество8 января 2023 17:00

У жителей села в Уфе пропало электричество в 30-градусный мороз

Ранее их предупреждали о возможном отключении
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

У жителей села Нагаево пропало электричество в мороз из-за аварии.

Напомним, что днем 8 января жителей села (входит в состав Уфы) попросили снизить потребление электричества. В администрации Октябрьского района заявили, что в противном случае электричество может пропасть у некоторых потребителей из-за перегрузки сети.

Вечером в воскресенье без электроэнергии остались жители улиц Янтарной и Болдинской. На место направили бригаду «Электросетей» Бирска. Чиновники Октябрьского района Уфы заверяют, что ситуация находится на контроле администрации.

Вполне вероятно, что потребление электричества в селе могло вырасти из-за сильных холодов – многие дома отапливаются электрокотлами.