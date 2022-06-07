Все еще «бетонная пустошь»? Удалось ли измениться уфимской набережной за прошедший год

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

1 августа 2020 года уфимцам был представлен новый центр притяжения – уфимская набережная на реке Белой. Около 13 миллиардов рублей бюджета, семь строительства, амбициозные цели и большие ожидания, но… результат, увы, получился неоднозначным.

Территория, которая подразумевалась, в том числе, как и рекреационная зона, по словам многих горожан, страдала от недостатка благоустройства. Набережная на тот момент представляла собой километры пустующего бетона. Кроме прогулок туда-обратно, тут, в общем-то, больше и нечем было заняться.

Спустя год «Комсомолка» решила прогуляться по многострадальному центру притяжения и обнаружила, что со времен открытия здесь мало что поменялось. Мы пообщались с горожанами, и те отметили, что на территории набережной могло бы быть больше разнообразных заведений, зелени, детских и спортивных зон.

Но, впрочем, стоит отметить, уфимцы, в целом, остались довольны набережной. Многие отмечают, что долгое время на ее месте не было ничего, и то, что на территории появилось хоть что-то – уже неплохо.

Но что же отвечали власти на критику объекта? Ольга Сарапулова, которая в прошлом году назад занимала пост советника главы Башкирии по вопросам развития общественного пространства, заявила, что уфимская набережная – «наверное, самое прекрасное на свете гидросооружение, которое создавалось для защиты от размывания южного склона». По ее мнению, объект справляется с возложенными на него задачами, и воспринимать его как в первую очередь рекреационное общественное пространство не стоит.

Глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал набережную, как «хороший объект для отдыха жителей». Руководитель республики заявил о необходимости ее благоустройства и пообещал, что через год или два на ней «не останется пустого квадратного метра».

В 2021 году, кстати, предпринимались попытки сделать на территории что-то интересное и масштабное. В декабре, например, здесь открылся самый большой каток в Башкирии. На открытии побывал даже тогдашний мэр города Сергей Греков — он встал на коньки и прокатился вместе с воспитанниками юношеских спортивных школ.

Сити-менеджер отметил высокое качество льда на катке. Однако у горожан сложилось совершенно иное мнение.

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

«ОЖИВЛЕНИЯ» НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Но все же самая главная пора набережной – это лето, и потому «Комсомолка» вновь решила прогуляться по ней и посмотреть, удалось ли за минувший год местным властям «оживить» пустующие квадратные метры бетона.

Пребываем на остановку «Монумент Дружбы», минуем дорогу через новый подземный переход и оказываемся прямо теплоходном причале – самой первой важной точке уфимской набережной.

На территорию мы пришли в пятницу вечером, когда на городских центрах притяжения народу, как правило, битком. Однако, несмотря солнечную и теплую погоду, людей тут было весьма негусто.

Оно и неудивительно. Конкретно на этом участке за год поменялось мало что. Все те же деревянные сидения, все тот же голый бетон. Однако для досуга так ничего сделано и не было – гражданам тут попросту нечего делать.

Большая часть набережной – это до сих пор пустующие квадратные метры бетона Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ЧТО-ТО – ЛУЧШЕ, ЧТО-ТО – ХУЖЕ

Двигаемся в сторону «Конгресс-Холла» ко второму причалу. В прошлом году, некоторые граждане жаловались на малое количество зелени. По ощущениям, ее стало больше. Но, быть может, такое впечатление создается из-за того, что в текущее лето не такое жаркое и засушливое, как предыдущее, и сейчас уже солнце не выжигает траву и деревья. Благодаря этому на набережной есть ощущение цветения и свежести.

Но вот что изменилось за минувший год в худшую сторону – это беговые дорожки. Они очень пришлись по вкусу любителям спорта. Однако за покрытием никто, по всей видимости, не ухаживал, сейчас на нем тут и там зияют огромные дыры.

Местами понравившаяся многим беговая дорожка пришла негодность Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Комплекс «Юность» и ресторан «Рудольф Нуриев» так остались единственными крупными и более-менее эстетически вписывающимися в антураж набережной объектом. В прошлом году на территории были шатры, которые многим показались неудачным и неуместным здесь приветом из «нулевых». Сейчас их нет, но никакой замены им не случилось, и теперь здесь просто бетонная пустошь.

Если на верхнем ярусе набережной можно худо-бедно насладиться прогулкой в окружении цветущих трав и молодых деревьев, то внизу так и остались невзрачные бетонные джунгли с лениво расставленными то там, то здесь небольшими клумбами и лежаками.

Ресторан «Рудольф Нуриев» Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

КАК СДЕЛАТЬ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

Все ближе подходим ко второму причалу и замечаем, что народу становится все больше и больше. Без сомнения, именно эту территорию можно назвать сердцем набережной, поскольку только здесь, пускай внешне не особо, но в досуговом плане кардинально.

Ничего особенного не произошло, и никаких уникальных объектов построено не было. Здесь просто появились несколько кофеен, кафешек и прокатных зон – и все! – этого стало достаточно, чтобы жизнь на территории хоть как-то закипела. Хотелось бы видеть такое на всей набережной.

Возле открывшихся кафе и кофеен собирается большая часть посетителей уфимской набережной Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Уже на этой неделе, 12 июня, в День города, в Уфе откроется парк «Кашкадан». Амбициозный проект, который должен стать одним из ключевых центров притяжения горожан в башкирской столице. Мы прогулялись по объекту, и сделали вывод, что благоустройство территории еще далеко от завершения.

Это, к слову, подтвердили и городские власти, назвав грядущее открытие парка «техническим». Остается надеяться, что «Кашкадан» не постигнет судьба другого перспективного центра притяжения горожан возле реки Белой, и его благоустройство не растянется на года.