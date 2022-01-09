Задумка на миллион, исполнение – далеко не идеал: тестируем самый знаменитый каток Башкирии

Елка - одно из редких украшений катка, зато вокруг нее весело водить хороводы Фото: Яна БАЗЕКИНА

В конце декабря в Уфе на набережной Белой состоялось долгожданное открытие самого большого катка в республике. Шутка ли – протяженность порядка километра, а общая площадь – 12,5 тысяч квадратных метров! По грандиозным замыслам властей, каток должен был стать не только самым большим в Башкирии, но и претендовать на первенство и в России, но уже с самого начала все пошло не по плану. Сначала заливать каток пришлось гораздо дольше, чем планировалось: лед упорно не хотел держаться на бетоне, поэтому пришлось ждать снегопадов и подгребать снег. А потом посетители стали сыпать жалобами: мол, задумка масштабная, а исполнение подкачало. Мол, как кататься, если лед занесен снегом, а на буграх и колдобинах легко ноги переломать. «Комсомолка» достала свои коньки с антресолей и отправилась тестировать каток лично. Что из этого вышло – читайте в нашем материале.

Каток на Белой - самый крупный, но далеко не самый удобный каток в республике Фото: Яна БАЗЕКИНА

«ИДЕЯ КЛАССНАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПОДКАЧАЛО»

Еще на открытии первым каток опробовал мэр Уфы Сергей Греков, который продемонстрировал свое умение держаться на льду, а потом поделился своими впечатлениями.

– Мы имеем очень хороший лед, теплые раздевалки, теплые туалеты, пункты питания. Я думаю, что каток станет излюбленным местом не только уфимцев, но и гостей столицы. Сам тоже буду здесь тренироваться, – заверил Греков.

Вот только большинство посетителей задумку не оценило, и в соцсетях полетели гневные отзывы.

— Это не каток! Весь рыхлый, с ямами прям как наши дороги. Идея классная, а вот качество ужасное! – пишет Рамиль Г.

- Отстойный каток! Лед кривой, нечищеный, и еще некоторые индивиды устраивают по нему пешие прогулки без коньков. Больше места для прогулок нет? – возмущается Динар Д.

Лед местами в сильных буграх и колдобинах Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Приезжали с семьей на распиаренный каток. Наши впечатления: прокат дорогой, коньки мужские - ужас ужасный. Лед — это отдельная печаль, как на такой каток можно выпускать людей, особенно детей. Это самоубийство! Кататься невозможно, только ходить. Из плюсов: теплая раздевалка, кафешки, туалет. Никому не рекомендую, уж лучше пойти на платный, там отличный лед и прокат со входом обойдутся в ту же сумму, - негодует Гулия М.

У администрации катка, впрочем, нашлось объяснение бугристому льду: ежедневно на катке собирается больше тысячи посетителей. Естественно, что это сказывается на качестве льда. Кроме того, из-за постоянных снегопадов очень тяжело своевременно чистить и заново заливать лед, но все стараются в полную силу, чтобы не разочаровать уфимцев и гостей города.

ТЕПЛЫЕ РАЗДЕВАЛКИ ДОСТАНУТСЯ НЕ ВСЕМ

Итак, отправляемся на каток. С погодой, признаться, нам откровенно не повезло. Сильный ветер, яростно швыряющий в лицо мелкую ледяную крупу, здесь на набережной кажется настоящим ураганом. Каждый порыв ветра со стороны реки приносит снежную пургу, так что уже минут через 20 промерзаешь насквозь.

Найти сам каток несложно. Если вы на машине, можно подъехать почти к самому входу или же припарковаться на верхнем ярусе. А вот с обещанной теплой раздевалкой нам не повезло. Несмотря на снегопад, народу на катке было хоть отбавляй, а в помещении проката коньков было просто не протолкнуться. Многие переобувались на подвесных качелях или притулившись в каком-нибудь уголке. Поверьте, на холодном ветру, особенно с маленькими детьми, когда руки мгновенно окоченевают и перестают слушаться, завязывать коньки – то еще удовольствие, но и ждать по полчаса, пока освободится место в раздевалке, не вариант. Кстати, здесь можно взять коньки напрокат: для взрослых – 350 рублей, для детей до 115 см – 150 рублей (конечно, никто с измерением роста не заморачивается – все делается на глаз), для школьников, студентов и пенсионеров – 250 рублей, причем время катания не ограничено. Как итог: найти свой размер практически не реально. Ходовые размеры разлетаются как горячие пирожки.

Места в раздевалке на всех не хватает, приходится померзнуть на улице Фото: Яна БАЗЕКИНА

А СНЕГ МЕТЕТ…

С горем пополам переобувшись, выходим на каток. Ну… откровенно говоря, от оформления «самого большого и красивого катка в Башкирии» мы ожидали несколько большего. В воображении рисовался каток, залитый огнями новогодней иллюминации. Этакая рождественская открытка. На деле – все довольно грустно. В начале катка стоит украшенная елка, вокруг которой под новогодние песни из колонок водят хороводы посетители. Приглашенному ведущему явно холодно, но он бодро отрабатывает программу и заставляет всех отплясывать под «В лесу родилась елочка». На большей части катка темно, так что большинство катающихся толпится на освещенных площадках. На остальной территории катка свет только от небольших круглых ламп, установленных вдоль парапета.

Впрочем, и взрослым, и детям тут явно нравится. Повсюду - улыбки и смех, даже несмотря на метель Фото: Яна БАЗЕКИНА

Что касается качества льда, то, конечно, с платными катками (например, перед «Гостинкой» или в «Динамо») не сравнить. Во-первых, он действительно сильно занесен снегом, так что по нему можно спокойно ходить пешком, ни разу не поскользнувшись. Впрочем, сделаем скидку на погоду: в сильный снегопад каток (который рядом с рекой!) заметает мгновенно, а чистить его можно только после того, как разойдутся все посетители. Во-вторых, поверхность льда вся в буграх и выбоинах, так что запнуться и упасть очень легко. Так что, если вы только учитесь кататься на коньках, лучше выбрать другое место. Ходунков для малышей также не хватает: мы насчитали всего три.

ГЛАВНОЕ – ПРИХОДИТЬ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!

Но знаете, что самое удивительное? Ни снежные наносы, ни бугры и колдобины на льду, ни плохое освещение, ни злой ветер и вьюга не пугают посетителей – потому что их тут реально очень много! И у всех у них отличное настроение – люди улыбаются, смеются, нежно держатся за руки. Вот мама и папа учат стоять на коньках неуклюжего карапуза. Вот влюбленная парочка неспеша катятся, воркуя о чем-то своем. Вот веселая компания с клюшками гоняет шайбу. Мы опросили добрый десяток посетителей и, на удивление, большинство сочли недостатки катка совсем незначительными.

- Ну да, есть какие-то недочеты. Но это не страшно, кататься все равно можно. А главное – бесплатно. А на сэкономленные деньги лучше горячим кофе погреться, - пожимает плечами молодой парень.

- Вообще отличное место. Мы с друзьями здесь каждый день собираемся, здесь весело. А если замерзнем, то всегда можно зайти в «трамвайчик». Лед нормальный, просто кататься аккуратнее надо, - вторит его подруга.

Ходунков для самых маленьких не хватает, родителям приходится самим поддерживать детей Фото: Яна БАЗЕКИНА

Итак, чем закончился наш эксперимент с тестированием катка на Набережной. Недоработок действительно много, но все при желании можно исправить. Так что, коньки в руки, и бегом кататься, пока каникулы еще не кончились. Главное, не забудьте хорошее настроение!

График работы катка

С понедельника по четверг – с 14:00 до 21:00, в пятницу – с 14:00 до 22:00, в субботу и воскресенье – с 12:00 до 22:00.