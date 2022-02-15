Выпавшая из окна школьница и загоревшаяся гостиница: самые громкие ЧП, которые происходили в Башкирии на прошлой неделе

Пострадавшим детям понадобилась госпитализация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минувшая неделя отметилась для Башкирии сразу несколькими громкими событиями: несчастные случаи с участием детей, смертельные пожары и дерзкое похищение человека. Вспомним новости, которые обсуждала вся республика.

В УФЕ ШКОЛЬНИЦА УПАЛА С 8 ЭТАЖА

В Уфе 10-летняя девочка выпала из окна на 8 этаже. Все произошло утром 8 февраля в одной из многоэтажек на Кольцевой. Как рассказала мать пострадавшей школьницы, дочь собиралась на прогулку, но почувствовала недомогание и вышла на балкон подышать свежим воздухом. Там у девочки еще сильнее закружилась голова, она облокотилась на перила и упала вниз. К счастью, падение смягчили огромные сугробы, поэтому девочка осталась жива. С травмами и переломами ее увезли в больницу.

БАНДИТЫ ПОХИТИЛИ ЧЕЛОВЕКА И ЗАПЕРЛИ ЕГО В ГАРАЖЕ

В Башкирии четверо бандитов похитили человека и держали его в гараже, требуя выкуп. Как рассказали следователи, злоумышленники приехали к дому 41-летнего жителя Гафурийского района, проникли в квартиру через балкон, после чего сильно избили мужчину, требуя у него 50 тысяч рублей. Затем банда похитила у него мобильный телефон и под угрозой пистолета посадила в машину и увезла в Стерлитамак. Там грабители связали мужчину и заперли в гараже, но тот нашел телефон и смог позвонить в полицию. Нападавшие уже арестованы, за похищение, грабеж и вымогательство им грозит внушительный срок.

ИЗ ЗАГОРЕВШЕЙСЯ В УФЕ ГОСТИНИЦЫ ЭВАКУИРОВАЛИ 104 ЧЕЛОВЕКА

В Уфе в ночь на 10 февраля загорелась гостиница «Азимут». Во втором часу ночи в службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении отеля. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит подвальное помещение. На улицу пришлось в спешке выводить 104 человека – персонал и постояльцев гостиницы. Пламя удалось быстро потушить, никто в пожаре не пострадал.

ПОД УФОЙ В СГОРЕВШЕМ АВТО НАШЛИ ТЕЛО МУЖЧИНЫ

Под Уфой в поселке Чесноковка в загоревшейся легковушке скончался мужчина. Инцидент произошел рано утром 9 февраля на улице Нагорной. Прохожие заметили, что горит припаркованная «Лада Приора», и вызвали пожарных. Во время тушения спасатели обнаружили тело погибшего 34-летнего мужчины. Из-за чего загорелась машина и причину смерти молодого человека сейчас предстоит выяснить следователям и дознавателям МЧС.

ПОД УФОЙ ВТОРОКЛАССНИК ПРОВАЛИЛСЯ В КОЛОДЕЦ

Под Уфой ребенок на прогулке провалился в полуметровый колодец. Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, все произошло 10 февраля на улице Российской в селе Шамонино. О случившемся спасателям сообщила прохожая женщина. К счастью, второклассник не пострадал – его достали друзья до приезда спасателей. Перепуганный малыш убежал домой, откуда родители отвезли его в больницу для осмотра врачами.