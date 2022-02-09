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Происшествия9 февраля 2022 4:38

В загоревшейся «Ладе Приора» под Уфой скончался мужчина

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается следственно-оперативная группа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 9 февраля, в поселке Чесноковке под Уфой в загоревшейся легковушке скончался мужчина. Инцидент произошел по улице Нагорной. Об этом сообщило региональное МЧС.

Вызов о пожаре поступил на пульт диспетчера в 7:24. На место происшествия были направлены силы местной пожарной части.

– По прибытии было установлено, что происходило горение автомобиля «Лада Приора». В ходе тушения пожара в машине обнаружено тело мужчины, 1988 г.р., – передали в экстренном ведомстве.

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.