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Происшествия10 февраля 2022 16:31

Под Уфой второклассник провалился в колодец

На помощь ребенку пришли его друзья
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Позже школьника отвезли в больницу сами родители

Позже школьника отвезли в больницу сами родители

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под Уфой ребенок на прогулке провалился в полуметровый колодец. Как сообщает Госкомитет республики по ЧС, все произошло на улице Российской в селе Шамонино. О случившемся спасателям сообщила прохожая женщина. К счастью, второклассник не пострадал – его достали друзья до приезда спасателей. Перепуганный малыш убежал домой, откуда родители отвезли его в больницу для осмотра врачами.

Напомним, похожий случай произошел в Уфе в апреле 2021 года. Там в Кузнецовском затоне малышка провалилась в приоткрытый канализационный люк. Все случилось, когда мать девочки отвлеклась, а ребенок наступил на крышку люка. На помощь девочке бросились прохожие, которые и вытащили ее из колодца.