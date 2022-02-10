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Происшествия10 февраля 2022 4:42

В Уфе из-за пожара в гостинице «Азимут» эвакуировали более ста человек

Тревога в службу спасения поступила после полуночи
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В Уфе из-за пожара в гостинице «Азимут» ночью 10 февраля эвакуировали 104 человека. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Тревога в службу спасения поступила в 1:19. Сообщалось о задымлении здания отеля. На место происшествия по повышенному рангу были высланы силы и средства МЧС: 48 человек и 15 единиц техники.

– В ходе проведенной разведки пожарными подразделениями обнаружено горение в подвальном помещении - на площади 5 квадратных метров. – передали в экстренном ведомстве.

Пожарные локализовали очаг за 10 минут, еще за 5 – ликвидировали открытое горение. Погибших и пострадавших нет.