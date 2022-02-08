В Башкирии четверо мужчин похитили из дома человека и закрыли его в гараже

фото: МВД РБ

В Башкирии четверо мужчин похитили местного жителя прямо из дома и закрыли его в гараже. Против подозреваемых в возрасте от 21 до 36 лет возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве, грабеже и похищении. Об этом 8 февраля сообщили Следственный комитет и МВД республики.

По данным следствия, 6 февраля злоумышленники приехали к дому 41-летнего потерпевшего в селе Красноусольском Гафурийского района. Тот отказался открывать им дверь, после чего они проникли в квартиру через балкон и избили потерпевшего руками и ногами, требуя дать 50 тыс. рублей. Затем банда похитила у него мобильный телефон и под угрозой пистолета посадила в машину и увезла в город Стерлитамак. Там подозреваемые связали мужчину и заперли в гараже по улице Железнодорожной. Последний смог освободиться. Среди вещей в боксе он обнаружил почти севший телефон и позвонил в экстренную службу. Впоследствии его освободили полицейские.

фото: МВД РБ

Мужчина рассказал сотрудникам, что знает одного из нападавших – им оказался ранее судимый по наркотической статье житель Стерлитамака.

– Оперативники подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и коллегами из Гафурийского района и г. Стерлитамака по горячим следам установили личности злоумышленников. Знакомого жертвы задержали тем же утром. Трое его предполагаемых сообщников были доставлены в полицию в течение дня. У одного из них был изъят пневматический пистолет, – передали в МВД.

Сейчас с подозреваемыми работает Следственный комитет. В ближайшее время им изберут меру пресечения.