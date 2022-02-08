Минздрав рассказал о состоянии девочки из Уфы, которая упала с восьмого этажа

Девочка ушибла переднюю брюшную стенку

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии 10-летней девочки из Уфы, которая утром 8 февраля упала с восьмого этажа. Как передали «КП-Уфа» в пресс-службе ведомства, состояние школьницы стабильно тяжелое, но она в сознании.

– Диагноз: ушиб передней брюшной стенки. Проведена компьютерная томография головного мозга и позвоночного столба - переломов, повреждений нет. Ребёнок находится в хирургическом отделении городской больницы №17, – сообщили в Минздраве.

Напомним, инцидент произошел около десяти часов утра. Девочка упала с балкона и приземлилась прямо на сугроб, который, по всей видимости, спас ей жизнь.