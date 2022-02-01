Ножками, ножками: в Уфе больные ковидом вынуждены приходить в поликлиники за продлением больничного

«Красные зоны» в поликлиниках Уфы теперь работают с 07:30 до 22:00 часов

В минувший понедельник в уфимских поликлиниках, как и на прошлой неделе, вновь выстроились гигантские очереди – посетители ждали приема даже на улице. После выходных люди массово отправились на приемы к врачам: кто-то почувствовал недомогание, а кому нужно было продлить больничный лист.

Как известно, в городе уже вовсю бушует пятая волна коронавируса и количество ковид-положительных пациентов стремительно растет. А еще в башкирской столице не прекращается эпидемия ОРВИ, из-за чего выросла нагрузка на поликлиники. Там попросту не хватает специалистов, чтобы принять всех заболевших, так как их очень много, пояснили в пресс-службе Минздрава Башкирии. Но во вторник, 1 февраля, количество желающих попасть на примем пациентов уже значительно снизилось.

В редакцию «КП-Уфа» обратилась уфимка Анна С., которая поделилась личным опытом простаивания в такой очереди. На прошлой неделе у нее подтвердился коронавирус и тогда же ей открыли больничный. Но срок его истекал, а направления на повторное ПЦР-тестирование не было. Возник вопрос: либо выходить на работу, не дожидаясь полного выздоровления, либо продлить больничный лист. О том, как сейчас это делается, Анна рассказала в беседе с «Комсомолкой».

Пустые коридоры в поликлиниках Уфы теперь воспринимаются как большая удача Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

- Сначала я пыталась просто дозвониться до регистратуры. Решила заранее узнать, что делать для продления больничного. Три дня звонила, ни разу трубку не взяли. И вот уже в понедельник утром, после очередной неудачной попытки, решила позвонить на горячую линию по коронавирусу. Трубку взяла женщина и говорит: «Скорая помощь». По голосу слышно было, что она уже на взводе. Я немного растерялась и говорю это же горячая линия по коронавирусу? Она с ходу на повышенных тонах мне говорит, что эта линия создана на базе скорой помощи, что вы хотели? – вспоминает Анна.

По словам уфимки после того, как она описала свою проблему, ей просто сказали, что передадут ее данные в поликлинику по месту жительства. Но время шло, рабочее время шло к обеду, а от врачей ни ответа, ни привета. Никто так и не перезвонил. Понимая, что нужно что-то предпринимать, девушка решила вопреки рекомендациям не выходить из дома до получения отрицательного анализа на коронавирус, отправилась к своему терапевту. Иначе был риск попросту не выйти на работу. Или заразить там своих коллег.

ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД

- Прихожу я около 15:30 в свою родную поликлинику, а меня не принимают! Говорят, после 19:00 приходи. А ПЦР-тесты принимают только до 19:30, кстати. Пришлось домой возвращаться. Итого, туда обратно ходит человек с подтвержденным коронавирусом. А точно у нас ограничения действуют? – задается вопросом Анна.

Как известно, сейчас во всех уфимских поликлиниках имеется отдельный вход для людей с признаками ОРВИ или с подтвержденным ковидом – «красная зона». Именно туда вторую неделю подряд выстраивались гигантские очереди, заканчивающиеся на улице. К счастью для Анны, поздно вечером наплыв пациентов спал и прием она ждала все-таки в помещении.

Две недели подряд по понедельникам в Уфе наблюдаются гигантские очереди в поликлиниках. Фото: соцсети

- В «красной зоне» большинство посетителей – люди с положительным тестом на коронавирус. Кто-то пришел на первый прием, чтобы получить рецепты на лечение, а кто-то как я – продлить больничный лист. В любом случае, полное помещение народу с ослабленным иммунитетом или носители ковида. Я себя тогда уже нормально чувствовала, признаков болезни уже не было, но из-за бюрократии вынуждена была идти туда своими ногами. Почему нельзя организовать работу с такими как я дистанционно? – возмущается Анна.

По словам девушки, в какой-то момент, когда поток людей, входящих в «красную зону», стал увеличиваться, медсестры попытались закрыть входную дверь изнутри. Услышав, что пациенты стали возмущаться, они резко передумали это делать.

ВЕРСИЯ МИНЗДРАВА

Ситуацию с гигантскими очередями, «отсутствием» телефонной связи с поликлиникой и необходимостью коронавирусных больных выходить из дома, чтобы продлить больничный лист, «КП-Уфа» прокомментировали в Минздраве Башкирии.

Что касается проблем с телефонной связью, то, по мнению представителя Минздрава Башкирии Софьи Алешиной, ситуация объясняется форс-мажорными обстоятельствами. В понедельник, 31 января, в связи с большим количеством пациентов поликлиники оказались загружены сверх нормы.

- Поэтому не на все звонки медработники смогли ответить. Нужно просто правильно подобрать время для обращения по телефону, - заявили в Минздраве Башкирии.

Следующий вопрос – о продлении больничного листа. По данным пресс-службы министерства здравоохранения республики, для этого вовсе не обязательно сдавать ПЦР-тест – достаточно попасть на прием к врачу, который и определит, есть ли у пациента признаки болезни. Он же выдаст бесплатный набор лекарств и назначит дату контрольного тестирования на коронавирус.

Когда лучше звонить в регистратуру поликлиники, чтобы там взяли трубку, в Минздраве Башкирии не уточнили Фото: Ксения Высотина

- А раньше, как мы ходили в больницы, когда гриппом тем же болели? Также шли и продлевали больничный лист. Здесь такая же ситуация, не надо бояться. Коронавирус лечится теми же препаратами, что ОРВИ, так как это вирусное заболевание, - пояснила в беседе с «КП-Уфа» пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина.

Что касается идеи продления больничного листа дистанционно, без посещения поликлиники, то сейчас она находится на стадии обсуждения. Об этом на прошлой неделе заявлял министр здравоохранения республики Максим Забелин. На данный момент этот механизм пока не проработан.

- Сейчас этот вопрос обсуждается, до конца недели, думаю, будет реализовано, - подытожила представитель Минздрава Башкирии.