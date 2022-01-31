Эпидпорог по ОРВИ и гриппу у жителей Башкирии старше 15 лет превышен на 465%

Число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа увеличилось на 92,5% - с 28,5 тыс. на третьей неделе января до 54,8 тыс. на четвертой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом у жителей старше 15 лет превышен на 465,8%, у детей от 7 до 14 – на 115,6%. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики 31 января сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

По данным руководителя Роспотребнадзора Башкирии, число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа увеличилось на 92,5% (с 28,5 тыс. на третьей неделе года до 54,8 тыс. на четвертой. В то же время выросло и количество госпитализаций по этому профилю – со 190 до 283.

Напомним, неделей ранее эпидпорог по ОРВИ и гриппу у жителей старше 15 лет был превышен только на 278%.