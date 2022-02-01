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Общество1 февраля 2022 5:21

В Уфе число пациентов в очередях в поликлиниках снизилось вдвое

Как отчитались чиновники, с населением велась разъяснительная работа о новом режиме работы поликлиник
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
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Еще накануне перед амбулаториями по утрам толпились десятки пациентов, сейчас их количество снизилось вдвое

Еще накануне перед амбулаториями по утрам толпились десятки пациентов, сейчас их количество снизилось вдвое

Накануне на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров возмутился огромными очередями пациентов в поликлиниках. Люди даже выстроились перед амбулаториями, потому что в коридорах мест уже не хватало. Чтобы разгрузить работу первичного звена, все поликлиники были переведены на режим работы с 07.30 до 20.00, а ПЦР-лаборатории теперь работают в круглосуточном режиме.

Чтобы проверить, как медучреждения справляются с новым режимом работы, в понедельник на патрулирование вышли главы администраций районов, которые посетили поликлиники уже в момент их открытия.

- В период с 7.30 до 14.00 отмечалось значительное количество посетителей – около 2 тысяч человек. В 12 поликлиниках отмечались очереди на улицах в «красных зонах». Начиная с 14.00, поток граждан начал снижаться. На 18.00 посетителей было 1175, на 20.00 - уже 578 человек. Благодаря разъяснительной работе с гражданами о новом режиме работы поликлиник сегодня в утренние часы удалось снизить в 32 поликлиниках число посетителей вдвое – на 8.00 отмечалось всего 632 посетителя, - рассказал и.о заместителя главы уфимской администрации Артур Гафаров.