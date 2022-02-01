В Уфе число пациентов в очередях в поликлиниках снизилось вдвое

Еще накануне перед амбулаториями по утрам толпились десятки пациентов, сейчас их количество снизилось вдвое

Накануне на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров возмутился огромными очередями пациентов в поликлиниках. Люди даже выстроились перед амбулаториями, потому что в коридорах мест уже не хватало. Чтобы разгрузить работу первичного звена, все поликлиники были переведены на режим работы с 07.30 до 20.00, а ПЦР-лаборатории теперь работают в круглосуточном режиме.

Чтобы проверить, как медучреждения справляются с новым режимом работы, в понедельник на патрулирование вышли главы администраций районов, которые посетили поликлиники уже в момент их открытия.

- В период с 7.30 до 14.00 отмечалось значительное количество посетителей – около 2 тысяч человек. В 12 поликлиниках отмечались очереди на улицах в «красных зонах». Начиная с 14.00, поток граждан начал снижаться. На 18.00 посетителей было 1175, на 20.00 - уже 578 человек. Благодаря разъяснительной работе с гражданами о новом режиме работы поликлиник сегодня в утренние часы удалось снизить в 32 поликлиниках число посетителей вдвое – на 8.00 отмечалось всего 632 посетителя, - рассказал и.о заместителя главы уфимской администрации Артур Гафаров.