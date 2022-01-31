В Башкирии на помощь врачам в поликлиниках вышло меньше студентов БГМУ, чем было обещано

В Башкирии не все студенты БГМУ вышли на помощь врачам

В Башкирии на фоне обострения коронавируса усилено поликлиническое звено. На помощь медикам должны были направиться порядка 1 тыс. студентов и ординаторов Башкирского государственного медицинского университета. Как отметил глава республики Радий Хабиров, сегодня, 31 января, на подмогу врачам пришли меньше учащихся, чем было обещано.

– Мы приняли решение перейти на работу поликлиник с 7:30 до 22:00. Утром мне уже дали сводки со многих территорий: эту работу выполнили плохо. Обещанное количество наших студентов и ординаторов медуниверситета не вышли сегодня. Это надо отработать. Видимо, там еще организационные вещи идут. Но надо, чтобы завтра они вышли, - сказал Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Глава республики поручил разобраться в ситуации министра здравоохранения республики Максима Забелина и ректора БГМУ Валентина Павлова.

Ранее «КП-Уфа» писала, что сегодня утром в ряде поликлиник башкирской столицы Уфы образовались огромные очереди.