Радий Хабиров возмутился огромными очередями в поликлиниках и больницах

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Сегодня утром в больницах и поликлиниках республики уже с раннего утра выстроилась огромная очередь из пациентов, причем многие были вынуждены дожидаться своей очереди на улице. На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров возмутился данной ситуацией и призвал региональный Минздрав срочно разрешить проблему.

- Уфимский, Иглинский район отработали безобразно. Поликлиника № 44 в Уфе – в 7.40 прием еще не начат. Это безобразие, мы договаривались в 7.30 открыть. ГКБ №3 В Стерлитамаке – 40 человек в здании, это уже большая очередь. В ГКБ №4 – 25 человек в очереди, в ГКБ №1 – 25 человек. Уфа, поликлиника № 2 – 20 человек в здании, 10 – на улице в очереди. Это плохо. Поликлиника № 48 – в 7.30 в «красной зоне» очередь уже стоит на улице. Этот вопрос надо решать! – подчеркнул Хабиров.

По словам руководителя региона, главная задача властей и Минздрава – обеспечить людям возможность получить своевременную медицинскую помощь. Поэтому с сегодняшнего дня все поликлиники будут работать с 7.30 до 22.00, а ПЦР-тесты будут брать до 19.30.