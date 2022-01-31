Огромные очереди в поликлиниках и 964 заболевших за сутки: как Башкирия переживает пятую волну коронавируса

Число заболевших перевалило уже за 132 тысячи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирия приближается к пику пятой волны эпидемии коронавируса, и число заболевших ежедневно увеличивается в геометрической прогрессии. Только на прошлой неделю в республике зарегистрировано 4412 новых случаев заболевания, что на практически на 100 процентов больше, чем на предыдущей. За последние сутки выявлено 964 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших достигло 132078 человек. Еще 9 скончались, всего жертвами вируса стали 491 жителя Башкирии.

В связи с тем, что новый штамм вируса протекает, в основном, в легкой и бессимптомной форме, то 96 процентов активных больных находятся на амбулаторном лечении. В стационарах госпитализированы 192 человека, 44 пациента в тяжелом состоянии переведены в реанимацию. Всего в Башкирии для ковидных больных развернуто 2300 инфекционных коек, занятость которых составляет 25 процентов.

«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ТОЛПИТЬСЯ В ОЧЕРЕДЯХ В ПОЛИКЛИНИКАХ!»

Из-за резкого роста заболеваемости по утрам в поликлиниках собираются огромные очереди. Люди с температурой и признаками ОРВИ вынуждены часами просиживать в коридорах, а то и стоять на улицах, чтобы попасть к врачу или открыть больничный лист. В связи с этим власти Башкирии приняли несколько важных мер. Так, начиная с 31 января, все поликлиники в республике переходят на режим работы с 07.30 до 22.00. Сдать ПЦР-тест теперь можно сдать не только утром, а до 19.30, при этом сами лаборатории будут работать круглосуточно. Также, чтобы справиться с большим наплывом пациентов, к работам в поликлиниках теперь активно привлекаются ординаторы и студенты БГМУ, также учащиеся медицинских колледжей. Временно в республике приостановлены диспансеризация и профосмотры, так как узкие специалисты также перенаправлены на работу с ковидными пациентами.

Перед поликлиниками выстраиваются огромные очереди из пациентов. Фото: соцсети

Чтобы жители республики не толпились в очередях, теперь при получении положительного теста на коронавирус можно открыть больничный лист дистанционно. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту обслуживания или позвонить по единому номеру 122, чтобы получить необходимую консультацию. Изменилась ситуация с выдачей лекарств: если раньше всем пациентам лекарства передавали домой, теперь организованы дополнительные точки, где выдаются лекарственные препараты. Кроме того, родственники пациента также могут прийти в поликлинику и получить медикаменты.

Впрочем, далеко не все медучреждения справились с задачей перехода на новый график. Об этом с возмущением сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

- Уфимский и Иглинский район отработали безобразно. Поликлиника № 44 в Уфе – в 7.40 прием еще не начат. Это безобразие, мы договаривались в 7.30 открыть. ГКБ №3 В Стерлитамаке – 40 человек в здании, это уже большая очередь. В ГКБ №4 – 25 человек в очереди, в ГКБ №1 – 25 человек. Уфа, поликлиника № 2 – 20 человек в здании, 10 – на улице в очереди. Поликлиника № 48 – в 7.30 в «красной зоне» очередь уже стоит на улице. Этот вопрос надо решать! Люди должны получать медицинскую помощь своевременно, а не через 5 суток! – подчеркнул Хабиров.

БОЛЬШЕ ОРВИ, МЕНЬШЕ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Кроме коронавируса в республике все больше людей заболевают гриппом и ОРВИ. Рост заболеваемости увеличился на 92,5 процента, а число госпитализаций – почти на 40 процентов. При этом болеют не только взрослые, но и дети, и подростки, особенно часто в возрасте от 7 до 14 лет. Есть и хорошая новость: в Башкирии все меньше регистрируются случаи внебольничной пневмонии.

У детей коронавирус чаще протекает в легкой или средней форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Здесь снизился показатель более чем на 30 процентов. Это говорит о том, что люди стали вовремя обращаться за медпомощью. Благодаря своевременной диагностике не доходит до развития внебольничной пневмонии, а также регистрируется все меньше тяжелых случаев болезни, - подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

Что касается коронавируса, то несмотря на то, что заболевание в основном протекает у детей в бессимптомной и легкой форме, необходимо оградить школьников от посещения кружков и секций. Также Анна Казак настоятельно рекомендовала родителям проследить за тем, чтобы дети оставались дома, а не посещали торговые центры и другие места массового скопления людей.

25 ШКОЛ ПОЛНОСТЬЮ УШЛИ НА КАРАНТИН

Как уточнили в региональном Министерстве образования, на сегодняшний день в Башкирии коронавирусом болеют 3 329 детей школьников, что составляет всего 0,67 от общего числа учащихся. При этом, все больше классов и школ уходят на карантин из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом.

– Есть школы, которые полностью ушли на карантин из-за большого количества заболевших. 28 января, закрылись четыре школы. В понедельник было принято решение перевести на карантин еще 20 школ в Уфе и одну – в Уфимском районе. Итого, всего 25 школ, – пояснил сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

При этом еще 445 школ ушли на карантин частично: на дистанционку было переведено 2 267 классов. Также в Минобре отмечают, что оснований полностью переводить все школы региона на удаленное обучение нет.

Также напомним, что в республике начали проводить вакцинацию от коронавируса детей и подростков от 13 до 17 лет. В настоящий момент привились уже 459 ребенка. Вакцинация проводится препаратом «Спутник-М» и делается исключительно добровольно по согласию родителей или самого школьника, если он старше 15 лет.