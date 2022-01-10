Уфа снежная, не чищеная: власти объяснили причины плохой уборки снега в городе

Все новогодние праздники коммунальщики работали в усиленном режиме, но все равно не справились со снегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

С конца прошлого года на Башкирию обрушились снегопады и метели, после которых Уфа застревала в автомобильных пробках, а пешеходы не могли нормально передвигаться по дворам и тротуарам. Продолжилось буйство снежной стихии и в новогодние праздники: региональное управление МЧС едва ли не ежедневно объявляло штормовое предупреждение, а из-за низовой метели перекрывали для движения части федеральных трасс.

На фоне постоянной непогоды жители Уфы вновь заговорили о плохой уборке улиц и дворов от снега. Жители башкирской столицы оставили сотни сообщений в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова о неубранном снеге. Уже в конце декабря было понятно, что коммунальщики с уборкой территорий попросту не справляются. Не изменилась ситуация и в длинные выходные. О причинах этой проблемы на первом в 2022 году оперативном совещании в правительстве региона рассказал и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев.

СНЕЖНАЯ ЗИМА И НЕХВАТКА ДВОРНИКОВ

В своем докладе чиновник отметил, что в новогодние праздники на уборку улиц от снега и наледи по всей республике выезжали 1833 единицы специальной техники, 554 из которых курсировали по Уфе. На очистку дворов по всей Башкирии вышли 2763 дворника, из которых 1012 только в Уфе. По данным МинЖКХ, на улицы башкирской столицы ежедневно высыпают порядка 200 тонн смеси песка и соли, а также 60 тонн химических реагентов.

По словам Алана Марзаева, эта зима стала одной из самых снежных за последние годы – похожий объем снега выпадал в Башкирии лишь в 2017 году.

Как выяснилось из доклада министра, в городах и селах Башкирии, оказывается, ощущается острая нехватка снегоуборочной техники и рабочих рук. Чтобы восполнить необходимый запас, власти региона планируют потратить в 2022 году на покупку техники более 1,4 млрд рублей. Чуть больше миллиарда уйдут на нужды городов и около 400 млн на сельские районы.

Как отметил Марзаев, провал с уборкой снега в Уфе перед новым годом и на новогодние праздники произошел из-за того, что городе остро ощущается нехватка водителей снегоуборочной техники.

- Так, по нормативу численность работников по содержанию улично-дорожной сети должна составлять 7302 человека, тогда как в Уфе по штату предусмотрено всего 2434, а фактически работают 1638 человек, - подчеркнул министр. - 130 единиц техники на сегодняшний день простаивает, так как нет водителей.

В Уфе наблюдается острая нехватка дворников и водителей снегоуборочной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ

По словам Алана Марзаева, причина, по которой коммунальные службы не могут набрать необходимое количество водителей на снегоуборщики – низкая зарплата. Он рекомендовал властям Уфы найти деньги на «кардинальное увеличение» заработка для водителей и дворников.

Как выяснилось из доклада, не вся имеющаяся в районах города техника смогла выйти на уборку, в том числе, из-за технических неисправностей.

- К примеру, в Калининском районе города на уборку смогли выехать только 39% от автопарка снегоуборочной техники. А Демский район вывел 80% техники, - доложил министр ЖКХ Башкирии.

В завершении доклада Алан Марзаев подчеркнул, что в ближайшее время министерство выделит для Уфы 500 млн рублей на покупку новой коммунальной техники.

После доклада министра, глава Башкирии Радий Хабиров обратился к мэру Уфы Сергею Грекову с поручением.

- Через две недели доложите, какие меры Уфа принимает для повышения зарплаты (дворникам и водителям. – Ред.). Надо посмотреть, чем вы будете завлекать механизаторов, это все-таки тяжелая работа. Где-то нужно жилье предоставить, где-то зарплату повысить, а где-то обучить. Мы оказываем помощь в закупке техники, а вы сами решаете вопросы по привлечению рабочих рук, - подчеркнул Хабиров.