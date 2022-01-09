Уфимцы массово жалуются на нерасчищенные дороги и дворы, заваленные снегом

Передвигаться по таким тротуарам очень сложно. Фото: Елена ОГНЕВА

В Уфе прекратился снегопад, но последствия снежного апокалипсиса так и не удалось ликвидировать до конца. И хотя коммунальные службы работают изо всех (только за сутки из Уфы вывезли более 7 тонн снега), уфимцы продолжают массово жаловаться на нерасчищенные дороги и заваленные снегом дворы. Своими недовольствами они буквально завалили страницу в соцсетях Радия Хабирова.

- Цены повышают на все, а элементарно проконтролировать уборку дворов никто не хочет! Карла Маркса 65/2 – центр города! Проехать невозможно, машины стоят! – жалуется Елена К.

- Когда проезд во дворах по улице Бикбая начнут чистить без обращений? Уже сутки как закончился снегопад, а здесь не то, что пройти, даже проехать сложно! – возмущается Альберт Х.

Фото: Ильдар ХАКИМОВ

- Что за безобразие творится каждый год? С начала зимы ни разу не чистили дорогу перед домом проспект Октября 48. Сто раз на дню кого-то приходится вытаскивать из этого снежного плена, - негодует Мария Ш.

Фото: Мария ХАКИМОВА

- Улицы Рихарда Зорге, Шафиева и Парковая нуждаются в срочной чистке. Почему наши коммунальные службы ждут, когда выпадет весь снег? Невозможно ходить и ездить, даже внедорожники застревают, - присоединяется Гульнара Н.

Фото: Гульнара НИЗАМОВА

- У нас когда-нибудь город будут чистить?! Улица Менделеева в сугробах, осталась одна полоса движения, - напоминает Артур Б.

Фото: Артур Байбулатов

Районные администрации заверяют, что ни одно обращение не будет оставлено без внимание, а все дороги и дворы обязательно вычистят к 10, максимум 11 января.