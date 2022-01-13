Дворник из Уфы честно рассказала из-за чего массово увольняются коммунальщики, а улицы утопают в снегу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 2022 года в Уфу пришли обильные снегопады, которые это стало настоящей головной болью для горожан. Улицы и дворы заполонили непроходимые сугробы из-за того, что коммунальные службы не успевали вовремя расчистить все от снега.

В социальных сетях не было отбоя от жалоб возмущенных местных жителей, в ответ на которые власти Уфы лишь развели руками. Оказалось, что разбираться с последствиями обильных осадков почти что некому.

На недавнем оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев сообщил, что в башкирской столице возникла острая нехватка дворников и операторов коммунальной техники. По словам чиновника, причиной дефицита стали низкие зарплаты рабочих.

Алсу Гайнуллина работает дворником в Орджоникидзевском районе Уфы уже почти 18 лет. За эти годы она повидала многое, однако, как призналась женщина в разговоре с «Комсомолкой», сейчас люди ее профессии переживают очень тяжелые времена.

Алсу Гайнуллина работает дворником в Уфе с 2004 года

ОДНА НА ВОСЕМЬ ДОМОВ

По словам нашей собеседницы, из УЖК, в котором она работает, за последние полгода уволилось около 60 человек.

–Я убираю восемь домов и три мусоропровода, потому что работать больше некому. По нормативу в штате должно быть 38 дворников, а нас всего 19. На сегодняшний день наш оклад, установленный Минтрудом, составляет 12,8 тысяч рублей, но по факту получается 4 333, – поделилась женщина.

Дворники Орджоникидзевского района, по словам Алсу, по нормативу, который был раньше, на одну ставку убирали три тысячи квадратных метров, но оклад составлял 4,45 тысячи рублей. Теперь же объем работ увеличился втрое и, таким образом, жалованье рабочих увеличилось всего лишь на 290 рублей.

Всего Гайнуллина отрабатывает семь ставок. По ее словам, за это, по законодательству, она должна получать зарплату на сумму боле 140 тысяч рублей. Но, тем не менее, если одну ставку ей оплачивают на 100%, то вторую уже на 50%, а остальные всего лишь на 30%. В итоге жалованье Алсу варьируется в пределах 32 тысяч.

«СЕЙЧАС ПОМОЙКИ УБИРАЕМ – НО СКОРО ТАМ БУДЕМ ЖИТЬ»

Помимо прочего, наша собеседница рассказала, что дворники массово увольняются из-за того, многих рабочих лишили возможности получить жилье.

– Нам обещали, что мы получим заслуженные годам работы квартиры. Однако в декабре 2020 года нам стало известно, никакого жилья не получим, – посетовала Алсу.

В свое время женщина получила от городской администрации для временного проживания квартиру. Изначально жилье, как вспоминает Гайнуллина, представляло собой «убитое помещение»: не было ни унитаза, ни газовой плиты, ни ванной, ни электричества, ни окон, ни дверей. Своими силами навела в новом жилище порядок, и на собственные же средства приобрела все необходимое.

– Рассчитывала, что эта квартира в конечном итоге достанется мне. Однако теперь получается, что в случае увольнения просто останусь на улице. Меня и многих других дворников обманом заманили в капкан. Сейчас мы помойки просто убираем, но скоро, видимо, нам там придется жить, – рассказала дворник.

Все, как поведала нам Гайнуллина, это произошло по причине того, что организацию, в которой она работает, администрация города передала в частные руки.

– Однако после этой передачи чиновники не настояли на том, чтобы частники продолжали предоставлять жилье рабочим. Тем не менее, город свои проценты все равно получает. Таким образом администрация просто сняла с себя обязательство предоставлять квартиры дворникам, – считает женщина.

У некоторых дворников, к слову, ситуация с жильем гораздо хуже. Наша собеседница рассказала, что часто коммунальщикам в качестве временно жилья предоставляют подвалы, в которых обитают тараканы, клопы и крысы. Нередко там случаются потопы из-за прорыва коммуникаций, а также из-за того, что нет возможности поставить прочные двери, такие жилища грабят преступники.

Помимо прочего, Алсу Гайнуллина рассказала, что уфимские дворники вынуждены за свои деньги приобретать весь инвентарь и спецодежду.

– За зиму уходит четыре-пять штук лопат, каждая стоит 500 рублей. Утепленные штаны обходятся в тысячу рублей, валенки – в полторы, зимние рукавицы – 300-400. Летом тоже все закупаем сами, – поделилась дворник.

Как утверждает наша собеседница, во всей Уфе в наиболее плачевной ситуации находятся дворники из Орджоникидзевского района.

– В остальных районах ситуация получше. В центре, например, дворникам выдают спецодежду, они получают более-менее достойную зарплату, и у них техника есть. А у нас всего лишь один 30-летний трактор, запчасти для которого водитель покупает сам. Он хотел было уволиться, так мы его чуть ли не на коленях просили его остаться. Ему уже 61 год, по 15-17 часов работает каждый день зимой, – поведала Алсу.

Недавно местные власти заявили, что за минувшие снегопады выпало аномальное количество снега. Однако, как отметили многие уфимские дворники, в целом, зима сегодняшняя не так уж сильно отличается от того, что было раньше. Такого же мнения придерживается и Алсу Гайнуллина.

– Раньше еще больше снега было. Но так как раньше было больше дворников и техники, реагировать на снегопады получалось оперативно. Сейчас во время сильных осадков нам приходится работать по 12-13 часов, иногда даже без обеда. Нам срезают премии из-за того, что якобы мы вовремя не успеваем убирать снег. Но на самом деле свою работу выполняем, а вот техника и вправду не успевает, но ведь ее толком-то и нет, – поделилась наша собеседница.

Раньше, по словам Алсу, ей и ее коллегам оплачивали сверхурочную работу, однако после того как несколько лет назад сменилось руководство УЖХ, какие-либо доплаты делать перестали.

У многих уфимских дворников выросло количество работы, но не зарплата

ВЕРНУТЬ В УФУ УЮТ И КРАСОТУ

Наша собеседница в настоящее время в очень непростой ситуации. Она рассказала, почему много лет назад ей пришлось начать заниматься этой работой и по какой причине не может с нее просто уйти.

– В 2004 году умер мой первый муж, и я осталась одна с двумя детьми. В деревне работы не было, пришлось уехать в город и устроиться дворником. Работа очень тяжелая и абсолютно не женская, но я надеялась в будущем получить квартиру, но не тут-то было. Уволиться и пойти жить к детям не могу, поскольку у них своих проблем хватает, – рассказала Гайнуллина.

Тем не менее, Алсу не падает духом. Чтобы решить проблему она собрала вокруг себя единомышленников, с которым планирует создать профсоюз для дворников.

– Сначала нас было четверо. Я начала делать публикации в социальных сетях и привлекать внимание СМИ. И к нам начали присоединяться дворники из других районов, и сейчас в нашем сообществе уже около 80 человек, – поведала женщина.

Также Алсу и ее единомышленники записали видеообращение в Следственный комитет России, в котором обозначили свои жалобы насчет предоставления квартир, а также выплаты зарплат и сверхурочных. И, к счастью, уфимским дворникам удалось обратить внимание на свои невзгоды.

– Следователи изъяли документы из бухгалтерии и установили, что на спецодежду для нас были выделены средства, хотя мы ее не получали. Также СК России дало указание рассчитать нас согласно трудовому законодательству. То, что за последние пять лет не доплатили, будут перерасчитывать, – рассказала Алсу.

Женщина отметила, что сейчас ей и ее коллегам как никогда необходима поддержка местных властей и неравнодушных горожан. По ее словам, что дворники – это лицо города, и когда наконец для них будут организованы достойные условия труда, в Уфу наконец вернутся красота и уют.