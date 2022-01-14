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Общество14 января 2022 15:45

На выходных в Башкирии сохранится снегопад и метель

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ближайшие два дня в Башкирии будет снежно и ветрено

В ближайшие два дня в Башкирии будет снежно и ветрено

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии на ближайших выходных, 15-16 января, продолжит идти снег. Прогнозом погоды поделились синоптики Башгидромета.

Ночью 15 января по республике ожидается небольшой снег, днем он усилится. В отдельных районах сохранится метель, на дорогах возникнут снежные заносы и накат с гололедицей. Ветер будет южным, умеренным, местами возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит -7,-12° (при прояснениях -13,-18°), днем -4,-9°.

На следующий день, 16 января, характер погоды существенно не изменится: снег, местами метель и заносы. Ветер сменит направление с южного на западное, а столбики термометров как ночью, так и днем будут колебаться между отметками в -8° и -13°.