ГИБДД Уфы охарактеризовало ситуацию с уборкой снега в городе как «провальную»

Фото: Администрация Уфы

Представитель уфимской ГИБДД Уфы охарактеризовал ситуацию с уборкой снега в башкирской столице как «провальную». Такое заявление сделал начальник отделения дорожной инспекции и организации движения отдела уфимской Госавтоинспекции сегодня в эфире телеканала «UTV» Руслан Исламутдинов.

По словам представителя ведомства, с точки дорожной полиции башкирской столицы коммунальными службами работа по уборке снега была «провалена».

– Хотелось бы, чтобы у нас лучше убирался снег. Чтобы чистая была проезжая часть: не было зимнего наката, рыхлого снега и снежных волов, – заявил Исламутдинов.

Напомним, на недавнем оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев сообщил, что в Уфе возникла острая нехватка дворников и операторов коммунальной техники. По словам чиновника, причиной дефицита стали низкие зарплаты рабочих.