На три дома может работать один дворник: из-за чего на самом деле Уфа утопает в сугробах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало 2022 года в Башкирии многим запомнится сильными снегопадами и его последствиями. На головы жителей городов свалилось множество хлопот. Выйдя из подъезда на улицу, большинство граждан обнаружило, что за ночь их двор превратился в один огромный сугроб.

С разных районов Уфы от местных жителей поступали возмущенные сообщения о несвоевременной уборке снега на дорогах и во дворах. Причина данной напасти была названа на недавнем оперативном совещании в правительстве республики. И.о. министра ЖКХ региона Алан Марзаев заявил, что расчищать снег банально почти не на чем и некому.

– Согласно рекомендациям Росавтодора о технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации, в Уфе должно быть 2 432 единицы техники. По факту Уфа располагает парком коммунальной техники для содержания уличной дорожной сети в составе 528 единиц – 22% процент от норматива. 404 единицы техники используется в зимнее время года, – заявил Марзаев.

Таким образом, в Уфе дефицит коммунальной техники составляет 78%. Кроме того, чиновник отметил на совещании, что средний процент износа данной техники составляет 75%. То есть, в столице в рабочем состоянии находится лишь 327 единиц техники.

Многие уфимцы пожаловались на неубранный снег во дворах Фото: Гульнара НИЗАМОВА

ДЕФИЦИТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – 77,6%

Однако Алан Марзаев подчеркнул, только за счет приобретения техники не вопрос по качественному содержанию уличной дорожной сети Уфы решить, увы, удастся, поскольку в городе имеется острая нехватка специалистов рабочих специальностей.

– Так, нормативу численность работников по содержанию уличной дорожной сети должна составлять 7 302 человека, тогда как по штату в Уфе предусмотрено всего 2 434 человека. А фактически работает 1 638 человек – 67% от штатной численности, – сообщил министр.

Получается, что дефицит рабочей силы составляет почти 77,6%. В связи с этим министр ЖКХ республики высказал необходимость руководству города изыскать финансовые возможности для кардинального увеличения заработной платы как рабочим, обслуживающим коммунальную технику, так и дворникам.

В Уфе дефицит коммунальной техники составляет 78% Фото: Администрация Уфы

БОЛЬНАЯ ТЕМА ВСЕ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Мы побеседовали с главным инженером управляющей компании «УправКом» Владимиром Байрушиным. Он подтвердил нам, что в настоящее время большинство коммунальных служб испытывают жесткую нехватку рабочей силы.

– Дефицит дворников – это самая больная тема во всех управляющих компаниях, особенно в зимний период. На два-три дома может работать всего один дворник. Из-за этого приходится выкручиваться. Иногда приходится привлекать работников из других штатов. Например, наши слесари по совместительству трудятся дворниками, – рассказал инженер.

Однако, по словам Байрушина, в уфимских управляющих компаниях наблюдается, в том числе, дефицит слесарей. Специалист подтвердил, что нехватка дворников в башкирской столице связана с низкими зарплатами. Например, среднее жалованье дворников в организации, где работает наш собеседник, составляет 20 тысяч рублей.

– Заработная плата зависит от тарифа содержания жилого и нежилого помещения. В нашем районе есть, например, дома, где он очень низкий –16,99 рублей квадратный метр. Поэтому, если площадь помещения составляет две-три тысячи квадратных метров, то, учитывая прочие расходы на обслуживание территории, при таком маленьком тарифе на жалованье дворнику остается очень мало, – подчеркнул специалист.

Владимир Байрушин также с горечью отметил, что складывается несправедливая ситуация, когда такая непростая и важная для города работа оплачивается настолько низко.

– К сожалению, молодежь не стремится работать по подобным специальностям. По себе знаю, это очень тяжелый труд! Попробуйте-ка поработать целый день с лопатой да ледоколом! Трудовой день дворника начинается в семь утра, и в период обильных снегопадов он может закончиться только поздно вечером, – поведал наш собеседник.

В Уфе для уборки снега не хватает 5 664 рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТАКОГО НЕ БЫЛО ПЯТЬ ЛЕТ! ИЛИ НЕТ?

На оперативном совещании в правительстве министр ЖКХ Алан Марзаев заявил, что за последнее время в Уфе выпало аномальное количество снега. Эти слова подтверждает начальник управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов. Чиновник заявил, что в башкирской столице выпало более 228% декадной нормы осадков. Отмечается, что последний раз такой же показатель был зарегистрирован в 2017 году.

Однако, несмотря на заявления чиновников, уфимские дворники отмечают, что, в целом, зима сегодняшняя не так уж сильно отличается от того, что было раньше.

– Ничего неожиданного не произошло, работаем в привычном режиме. Эта зима примерно такая же, как и любая другая. Да, действительно, за короткое время выпало много снега. Так бывает. Но ведь иногда, например, осадки вообще неделями не выпадают, – подчеркнул дворник из Советского района Уфы.

Выходит, что осадков действительно в последнее время выпало больше, чем обычно, однако если бы в городе коммунальные службы были бы укомплектованы необходимым количеством персонала, то вряд ли бы заметил какие-либо аномалии.

Недавно «КП-Уфа» писала, что в середине первой рабочей недели в башкирскую столицу вновь вернутся снегопады. По всей видимости, проблема с дефицитом дворников в городе еще доставит немало головной боли этой зимой.