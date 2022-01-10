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Общество10 января 2022 7:42

В Уфе дефицит коммунальной техники составляет 78%

В башкирской столице в рабочем состоянии находится лишь 327 единиц техники
Захар ЯКОВЛЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Фото: Администрация Уфы

Фото: Администрация Уфы

В Уфе дефицит коммунальной техники составил 78%. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал министр ЖКХ республики Алан Марзаев.

– Согласно рекомендациям Росавтодора о технологии уборки проезжей части городских дорог с применением средств комплексной механизации в Уфе должно 2 432 единицы техники. По факту Уфа располагает парком коммунальной техники для содержания уличной дорожной сети в составе 528 единиц – 22% процент от норматива. 404 единицы техники используется в зимнее время года, – заявил Марзаев.

Чиновник отметил, что средний процент износа коммунальной техники составляет 75%. Таким образом, в Уфе в рабочем состоянии находится 327 единиц техники.