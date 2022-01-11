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Общество11 января 2022 4:09

Мэрия Уфы рассказала, из какого района было вывезено меньше всего снега

За новогодние каникулы город избавился от 130 тыс. куб. метров снежной массы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

За период новогодних каникул – с 1 по 9 января – с улиц Уфы было вывезено более 130 тыс. куб. метров снега. Меньше всего снежной массы коммунальные службы вывезли с Октябрьского района (всего 7,2 тыс. куб. м.), больше всего – с Кировского (35,7 тыс. куб. м.). Об этом на оперативном совещании в администрации 11 января сообщил начальник управления коммунального хозяйства Рустем Хамитов.

Статистика по вывозу снега за девять январских дней в остальных районах Уфы следующая: Сипайлово (7,3 тыс. куб. м.), Калининский (9,4 тыс.), Демский (10,9 тыс.), Ленинский (16,7 тыс.), Орджоникидзевский (20 тыс.), Советский (22,6 тыс.).

Хамитов отметил, что в новогодние каникулы от снега Уфу очищали более 230 единиц техники и более 550 дорожных рабочих. За эти дни в городе выпало аномальной количество осадков – более 228% декадной нормы. Последний раз такой же показатель регистрировался в 2017 году – тогда срок очистки города составил две недели.