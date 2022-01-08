Еще неделя снегопадов: какой будет погода в Башкирии первую рабочую неделю 2022 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Башкирии в первую рабочую неделю наступившего года преподнесет жителям Башкирии еще больше осадков. Из прогноза синоптиков метеорологического ресурса «Gismeteo» следует, что отдохнуть от обильных снегопадов пару дней.

10 января ожидается ясная погода с переменной облачностью. Осадков не предвидится, однако будет довольно холодно: столбики термометров опустятся до -10°, -18°. Также синоптики прогнозируют довольно сильный южный ветер до 8 м/с.

11 и 12 января – самые теплые дни грядущей недели. Во вторник пройдут небольшие снегопады. Ожидаются не очень сильные южный и северо-западные ветра, а температура воздуха не опуститься ниже -12°.

Однако уже с четверга можно готовить теплую одежду и лопаты. Все четыре дня будет валить снег, и интенсивность осадков с каждым днем будет лишь нарастать. Также значительно похолодает: к концу недели столбики термометров опустятся до -19°. Не стоит забывать и о сильных ветрах, скорость которых будет достигать 13 м/с.