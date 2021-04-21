В Башкирии владельцев хотят обязать регистрировать домашних животных после гибели ребенка от укусов бродячих собак

Мальчик не дожил 10 дней до своего пятилетия. Фото: соцсети

Власти сделали важные выводы из трагедии, случившейся в селе Сафарово Учалинского района, где свора бродячих собак разорвала ребенка. Так депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии намерены внести в Госдуму законопроект, обязывающий всех владельцев домашних животных регистрировать своих питомцев для их идентификации и учета.

– Уже установлено, что большая часть нападавших собак не бездомные, у них есть хозяева – об этом говорят сами местные жители. Люди берут животных для забавы и легко от них отказываются. На улице животное вынуждено искать себе пропитание. Собаки сбиваются в стаи, размножаются, у них проявляются инстинкты, агрессия, особенно в брачный период. <…> По сути это дикие звери, для которых человек совсем не друг, – заявил председатель парламента Константин Толкачев.

Отметим, что по данным Управления ветеринарии сейчас в Башкирии насчитывается более 150 тысяч бродячих собак, а за прошлый год зафиксирован 251 случай нападения на людей. По мнению депутатов, вся работа, которая сейчас ведется с бродячими животными, не может регулировать их численность и уж тем более – сдерживать агрессию. Выход один – заставить владельцев нести ответственность за свое животное и не допускать, чтобы собак выкидывали на улицу.

Проблема бродячих собак стоит очень остро в республике Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Благодаря законопроекту об обязательной регистрации домашних животных будет гораздо легче искать потерявшегося питомца, можно будет свободно путешествовать с животным. Теперь будет возможно установить и привлечь к ответственности недобросовестного владельца, выбросившего животное на улицу, а также быстро установить хозяина собаки в случае ее нападения на человека, - перечисляет Константин Толкачев.

ТЕЛО НАШЛА СОСЕДКА

Напомним, что жуткое ЧП произошло минувшей субботой в деревне Сафарово. Четырехлетний Айнур (имя изменено – Ред.) отправился кататься на велосипеде, а его мать осталась дома, затеяв уборку и стирку. Ребенок откатился всего на пару домов, как неожиданно на него набросилась свора из шести бродячих собак и растерзала малыша заживо. Обезображенное и обезглавленное тело ребенка обнаружила соседка, которая вызвала скорую и полицию.

В итоге к расследованию инцидента подключились и прокуратура, и следователи. В отношении районной администрации было возбуждено уголовное дело по статье «халатность, привлекшая к смерти». В итоге главу Сафаровского сельсовета заключили под стражу, ведь местные жители уже долгое время жаловались на беспризорных собак, но отстрелом их никто не занимался. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал взять расследование уголовного дела под личный контроль. Трагедию в Сафарово прокомментировал и глава Башкирии Радий Хабиров, пообещав, что вопрос с бродячими животными будет обязательно решен в ближайшее время.