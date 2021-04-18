«Вышел погулять, а я стирать дома осталась»: мама растерзанного собаками мальчика из Башкирии рассказала о трагедии

Фото: телеканал РЕН ТВ

В минувшую субботу, 17 апреля, в селе Сафарово Учалинского района Башкирии произошла страшная трагедия – четырехлетнего мальчика насмерть загрызла стая бездомных собак. Ребенок гулял один и катался на велосипеде неподалеку от собственного дома. Агрессивные псы напали на него и перегрызли горло. По предварительным данным самый злой пес оторвал малышу голову.

Сейчас в причинах, обстоятельствах и последствиях ужасающей трагедии разбираются следователи СКР по Башкирии. Дело на личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Мама мальчика, который, к слову, не дожил до своего пятилетия всего 10 дней, сдерживая слезы рассказала о том злополучном дне. В беседе с корреспондентами РЕН ТВ она пояснила, как так вышло, что малыш оказался на улице совсем один.

- Он вышел погулять, я стирать дома осталась. Спустя 15–20 минут, когда отправилась вешать вещи, прибежала соседка, которая сказала, сына загрызли собаки, - вспоминает женщина.

В семье остался еще один сын, 15-летний подросток. Местная администрация пообещала помочь с похоронами ребенка – малыша похоронят во вторник, 20 апреля.

Ранее стало известно, что почти всю стаю агрессивных собак удалось поймать, но двое самых агрессивных все-таки убежали.