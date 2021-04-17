В Башкирии собаки до смерти растерзали 4-летнего ребенка: что известно на данный момент

На ребенка напало около шести собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня утром, 17 апреля, в башкирском селе Сафарово ребенка до смерти растерзали собаки. Озверевшие псы набросились на 4-летнего мальчика, когда он катался на велосипеде. На место происшествия съехалась верхушка администрации Учалинского района, к которому относится Сафарово, а также следователи и сотрудники прокуратуры. За случившееся будут отвечать чиновники, которые не справились с организацией работы по отлову безнадзорных животных. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека». Местные жители бьют тревогу и говорят, что теперь боятся выпускать своих детей на улицу.

«КП-Уфа» удалось побеседовать с соседкой, которая обнаружила тело погибшего ребенка.

– Я его обнаружила уже мертвого. Во время самого происшествия была дома. Ни крика, ни лая собак не слышала. Эта семья живет в нескольких домах от нас. Года три назад под материнский капитал купили дом и переехали на нашу улицу. У них еще дочь есть – в школе учится, – рассказала женщина.

По ее словам, убитому собаками ребенку ровно через 10 дней, 27 апреля, должно было исполниться пять лет [ранее «КП-Уфа» писала, что он достиг этого возраста – так сообщали в местной администрации, однако эта информация оказалась ошибочной]. Сельчанка добавила, что когда мать узнала о случившемся, то впала в шоковое состояние: «Ходила, как зомби, – ничего не соображала».

Женщина рассказала, что на мальчика напали около шести собак, и среди них были не только бродячие, «но и хозяйские». Дело в том, пояснила собеседница, что в Сафарова «люди берут щенков, как игрушку для детей, а потом, когда они подрастают, выкидывают». Также есть жители, которые «не держат собак на привязи»: «возле ворот ходят, как бесхозные, и кидаются на людей».

Никакого отлова животных, по словам сельчанки, в населенном пункте не проводится и не проводилась. 5 апреля контракт на организацию этой работы был заключен с индивидуальным предпринимателем Гариповым, сообщили в учалинской администрации. Прошлогодний контракт так же был подписан с этим подрядчиком.

Расследование инцидента тем временем под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.