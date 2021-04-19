Власти Башкирии пообещали заняться проблемой бродячих животных, после того как ребенка загрызла свора собак

Семья через 10 дней готовилась отмечать пятилетие малыша. Фото: соцсети

В минувшую субботу, 17 апреля, в Учалинском районе Башкирии стая бродячих собак насмерть загрызла четырехлетнего мальчика. Сейчас администрация района занимается отстрелом животных, а следователи проверяют, почему проблемой безнадзорных собак никто из местных чиновников не занимался раньше, и почему малыш оказался совершенно один на улице.

ПЕРЕГРЫЗЛИ ГОРЛО И ОТОРВАЛИ ГОЛОВУ

Все произошло днем в деревне Сафарово: маленький Айнур (имя ребенка изменено – Ред.) катался на велосипеде неподалеку от своего дома. Его мама, 34-летняя Альбина М., осталась дома, потому что затеяла стирку. В том, что малыш отправился играть на улицу один, женщина не видела ничего страшного - все в деревне друг друга знают, все друг у друга на виду.

Малыш успел откатиться за несколько домов от дома, когда неожиданно к нем подбежала свора бродячих собак. Псы набросились на беззащитного ребенка и начали терзать его, а самый агрессивный пес перегрыз горло малышу. Его окровавленный череп нашли неподалеку от тела, после чего передали родителям, чтобы похоронить с телом в одном гробу.

Первой на истерзанное тело Айнура наткнулась его соседка, в ужасе она бросилась к матери мальчика, чтобы сообщить о случившемся, после чего вызвала полицию. На место происшествия немедленно выехали полицейские, следователи и глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

«НИ ЛАЯ, НИ КРИКОВ НИКТО НЕ СЛЫШАЛ»

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» соседка погибшего мальчика, ни лая, ни криков никто не слышал.

– Я его обнаружила уже мертвого. Во время самого происшествия была дома. Ни крика, ни лая собак не слышала. Эта семья живет в нескольких домах от нас. Года три назад под материнский капитал купили дом и переехали на нашу улицу. У них еще дочь есть – в школе учится, – уточнила женщина.

Весть о смерти младшего сына буквально оглушила Альбину М. Женщина до сих пор находится в состоянии сильнейшего шока и отвечает на все вопросы на автомате. По словам сельчанки, Айнур не ходил в детский сад и все время находился рядом с мамой. Через 10 дней малышу должно было исполниться 10 лет…

«МЫ СДЕЛАЕМ НЕОБХОДИМЫЕ ВЫВОДЫ»

Похоронят ребенка во вторник, 20 апреля, в родном селе Сафарово. Расходы и организацию похорон полностью взяла на себя учалинская администрация. Радий Хабиров также прокомментировал трагический инцидент, подчеркнув, что власти займутся проблемой безнадзорных животных.

- Правоохранительные органы проведут следствие и дадут оценку произошедшему. Мы со своей стороны также проанализируем ситуацию и сделаем необходимые выводы, а проблему с бродячими собаками возьмём под особый контроль, - заверил глава Башкирии.

Также сегодня в Башкирии состоялось внеплановое совещание парламента- Курултая республики, посвященное трагедии в Сафарово и проблеме диких зверей в целом.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев заявил, что нужно разбираться в причинах случившегося и выработать меры по предупреждению подобных инцидентов. Также необходимо разработать механизм регулированию численности бродячих животных.

– ЧП произошло в деревне, поэтому нужно, в частности, определить были ли у собак хозяева или это бродячие животные, кто несет ответственность, - уверен Толкачев.

РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ БАСТРЫКИН

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также допрашиваются должностные лица, ответственные за отлов диких животных. Расследование инцидента взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Местные жители также уверены, что во всем виноваты местные чиновники, ведь они не раз жаловались на стаи одичавших голодных собак, шастающих по деревне, но никто их отловом не занимался. На Айнура в тот роковой день тоже напала стая из 6 собак, но среди них были не только бродячие, но и «хозяйские».

- Люди берут щенков, как игрушку для детей, а потом, когда они подрастают, выкидывают. Есть и те, которые не держат собак на привязи, поэтому они ходят по улицам как безхозные и кидаются на людей, а отловом этих собак никто не занимается, - возмущается жительница Сафраново.

По словам местных, почти всю свору удалось поймать и отстрелить, но двум самым агрессивным псам удалось убежать. В администрации района заверили, что сейчас незамедительно будут реагировать на все сообщения о безнадзорных животных.